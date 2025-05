La Junta entrega al Ayuntamiento las llaves del intercambiador de autobuses de El Puerto

El Puerto/La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha hecho entrega en la tarde de este martes de las llaves del intercambiador de autobuses de El Puerto, ya por fin terminado, al alcalde portuense, Germán Beardo, en un acto en el que han participado también el viceconsejero de Fomento, Mario Muñoz-Atanet; la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo; el director general de Infraestructuras del Transporte, Eduardo Gutiérrez; y la delegada territorial de Fomento en Cádiz, Carmen Sánchez, entre otras autoridades.

El nuevo intercambiador se ha entregado en bruto, con un total de cuatro dársenas, y ahora se tendrá que equipar la sala de espera y negociar con el Consorcio de Transportes los operadores que utilizarán las instalaciones. De momento no hay una fecha concreta para la entrada en funcionamiento de las instalaciones, aunque el alcalde aseguró que ya se están haciendo las gestiones para dotar de equipamiento al edificio. No obstante, no se ha podido asegurar que esta entrada en funcionamiento vaya a producirse antes del mes de julio, coincidiendo con la temporada alta turística.

Una imagen del nuevo intercambiador de autobuses. / D.C.

Beardo recordó que la obra ha tenido complicaciones, debido a la anulación del Plan General de Ordenación Urbana de 2012, que obligó a realizar una modificación puntual del PGOU de 1992 -aún hoy en vigor- y fue necesario revisar el convenio firmado con la Junta de Andalucía. También recordó el alcalde que este intercambiador con cuatro dársenas es suficiente para las necesidades de El Puerto, ya que la ciudad no es cabeza de ruta de las líneas que pasarán aquí, sino un punto de interconexión, ubicado junto a la estació de ferrocarril y a medio kilómetro de la estación marítima.

También anunció que en próximas fechas se trasladará a este nuevo equipamiento la taquilla de los autobuses urbanos que se ubica en la plaza de Las Galeras, y que se habilitará una ruta hacia el tecnoparque, como compromiso con los trabajadores de Airbus.

La consejera, por su parte, agradeció el trabajo de su equipo y alabó al presidente de la Junta, Juanma Moreno, recordando que se trata de un equipamiento largamente esperado. "Los problemas se han ido resolviendo y en estas dársenas tendrán parada unos 60 autobuses metropolitanos", dijo.

La inversión ha sido de poco más de un millón de euros, cofinanciados con fondos europeos Feder sobre una parcela de propiedad municipal. El edificio está concebido como una estructura porticada de acero laminado en perfiles normalizados, sobre la que se apoya un forjado formado por losa de hormigón armado, con lucernario sobre la zona de espera cerrada. Los pilares se ubican entre dársenas para facilitar la maniobrabilidad tanto de llegada como de salida de los autobuses. Está equipado con instalaciones de fontanería y saneamiento, iluminación y electricidad, megafonía y telecomunicaciones.

El último paso que se dio para su puesta en servicio fue una adenda al convenio para que el Ayuntamiento asumiera su mantenimiento y explotación, una práctica habitual en otros intercambiadores que ha construido la Consejería de Fomento.