Los manteros toman Valdelagrana

Verano por la noche en el paseo marítimo de Valdelagrana. Es tarde -no importa la hora- y las aceras y terrazas están a rebosar. Una cervecita, un refresco, un pescaíto frito al fresquito con el mar de fondo. Pequeños placeres del verano.

Después de una maravillosa velada, toca dar el paseo de turno con el helado de postre. Pero desde hace varios años esto tan habitual -y que puede resultar sencillo-, se ha convertido en una misión imposible. Si el gran número de veraneantes hace difícil andar por el paseo (ya se sabe como se pone Valdelagrana en verano), la tarea se convierte en una odisea debido a los percheros de los puestos ambulantes y los cientos de mantas donde se vende ilegalmente.

Durante años ambos inconvenientes han sido denunciados (y aún lo continúa siendo) por la Asociación de Comerciantes de Valdelagrana (ACOVAL) donde aseguran que la situación es ya “insostenible”. “Es increíble lo que está ocurriendo aquí. Todos tenemos que cumplir la ley sin miramientos”, explica José Manuel González, presidente de esta asociación.

Para entender bien esta historia hay que identificar a todos los actores del panorama comercial de esta zona. Por un lado está la Asociación de Comerciantes de Valdelagrana (ACOVAL) que reúne a todos los comerciantes de Valdelagrana y que están representados por José Manuel González. Por otro lado también están los puestos de venta ambulantes , agrupados en la Asociación de Vendedores de Valdelagrana de Verano y representados por Darvesh Patel. Por último, y donde se encuentra el gran problema, están los manteros ilegales que habitualmente venden a pie de calle.

El problema surge cuando los socios de Acoval pagan religiosamente sus impuestos, tasas y alquileres. Lo mismo ocurre con los puestos de venta ambulante que, totalmente legales, también pagan sus licencias. La cosa comienza a complicarse cuando los manteros ilegales -que toman (literalmente) todo el paseo marítimo- venden sus mercancía sin tener que hacer frente a ningún otro gasto de licencia. “Estas personas llegan, ponen sus mantas y empiezan a vender sin haber pagado ni un sólo euro en impuestos”, denuncia José Manuel González, presidente de Acoval. “Además, lo más sangrante, es que se ponen a vender en tu cara las falsificaciones que imitan a la mercancía original que tú tienes en tu tienda”. Esto que cuenta el presidente es el caso de Ana María Chacón, propietaria de una tienda de ropa y bisutería, quien ha visto colocado ilegalemente en mantas los mismos bolsos que ella tiene en su escaparate.

Al mismo problema se deben enfrentar los vendedores de los puestos ambulantes, quienes también soportan la venta ilegal. “Nosotros hemos estado seis años en la última calle de la última bolsa de aparcamiento y hemos pagado licencia. Ellos, sin pagar nada, se han puesto en la calle principal”, explica Darvesh Patel.

No obstante, en este juego de ventas y localizaciones, la cosa empeora año tras año ya que muchos vendedores se están empezando a tomar sus propias atribuciones y privilegios. Así lo denuncian también desde ACOVAL ya que muchos vendedores ambulantes colocan percheros, mantas y mesas en la acera sin pagar tasas por la ocupación de suelo público. Cuando se le pregunta a su representante, Darvesh no lo niega. “Claro que hay algunas personas que ponen percheros fuera de sus puestos”, asegura Darvesh. “Pero si a mí me van a poner delante de mi puesto una manta con 20 cosas, pues yo voy a poner más que tú. La Policía no multa a los ilegales, pero sí me va a multar a mí que estoy pagando licencia por sacar un perchero. Eso sí que no es justo”.

Ante esta situación, donde parece que la ley del más fuerte comienza a imponerse, Marina Peris (nueva concejala de Seguridad) ha llamado a los comerciantes de ACOVAL y les ha ofrecido la posibilidad de mantener una reunión con el sector la semana que viene. Esta propuesta ha sido muy celebrada entre los comerciantes, quienes aseguran que hasta el momento la presencia policial en la zona era mínima. Aún así ellos ya saben qué van a decir en la reunión: “Ya está todo hablado. Lo que hay que hacer es cumplir la Ley, que es la misma para todos”.