Los días del coronavirus (parece un título de película), están dando para mucho. A algunos les valen para poner su casa al día, a otros para acabar los proyecto pendientes, y a otros tantos para ver películas (El ángel exterminador o El Bar son dos títulos muy recomendado para estos días). Incluso y también hay a quien le da por grabar películas y cortos.

Este ha sido el caso del portuense Manolo Gago quien ha aprovechado estos días de encierro para grabar La Cuarentena, un corto colorido y sencillo donde se recogen los sentimientos que se están viviendo en muchos hogares. "Esto es como el gimnasio. Hay que ir trabajando la técnica día a día, aunque no vayas a grabar algo grande", explica Manolo. "Llevaba mucho tiempo queriendo hacer esto, pero nunca podía por el máster que estoy estudiando ahora mismo".

Parece que por fin esta joven promesa, que se inspira en el director Wes Anderson, ha encontrado tiempo entre los estudios que realiza actualmente en la escuela TAI de Madrid. Con ello no sólo ve la luz esta obra, sino que Gago consigue retomar la dinámica que comenzó en 2018, cuando realizaba pequeños vídeos de modesta producción basados en los sentimientos y que mostraba en su página kfkMagazine. Ahora han tenido que pasar dos años - y una pandemia- para que el portuense grabe este corto localizado íntegramente en su casa y donde tanto la producción como la postproducción han corrido de su cuenta. "He pasado unos días pintando el escenario y preparándolo todo. He querido ser muy cuidadoso con la paleta de colores, y eso ha llevado un tiempo". En cuanto a los actores, dos fichajes de lujo: su padre (que ya tenía experiencia en la interpretación) y su madre (actualmente médico) que ha sido la gran revelación... sin olvidar por supuesto a su perro Tango.

Por ahora la historia ha sido presentada al Cuarentena Film Festival, el festival organizado por Bedmarfilms donde los artistas noveles pueden subir sus obras hasta el 2 de abril. De todos ellos, habrá un ganador. Desde Diario de Cádiz deseamos mucha suerte a Manolo. Al fin y al cabo, el coronavirus no sólo iba a traer cosas malas.