Un cuarteto de El Puerto con personas con discapacidad denuncia el trato recibido por el Ayuntamiento en el Carnaval: "Es un acto de exclusión y vergonzoso"

El Puerto/El autor del cuarteto portuense 'Inclusión o victoria', formado por personas con discapacidad, he hecho público a través de las redes sociales su malestar con la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento portuense.

Tal y como ha relatado, todo comenzó el pasado viernes, fecha en la que se llevó a cabo el pregón, cuando la agrupación estaba citada para cantar a las 18:30 en el tablao instalado en la Plaza de la Herrería. Galán explica que había pedido actuar temprano, dadas las características del grupo, aunque le extrañó que les citaran a esa hora en La Herrería cuando prácticamente a la vez había ya agrupaciones locales actuando en la plaza del Castillo, donde estaban programados también Los Calaitas y donde se iba a desarrolar a partir de las ocho y media el pregón de Jesús Bienvenido. No obstante, aceptaron pero se llevaron la sorpresa de que al llegar a la Herrería no estaba instalado el equipo de sonido y ni siquiera había escaleras para acceder al tablao, y por supuesto no había público porque todos los aficionados estaban en la plaza del Castillo. Tras dar las quejas oportunas el personal de Fiestas les dijo que se dirigieran a la plaza del Castillo, lo que ilusionó al grupo, pero al llegar les dijeron que tendráin que actuar al final de los actos programados, a las 23:30 horas, algo que consideraban inviable después de llevar preparados desde las cinco de la tarde.

Para Galán "pedir a una agrupación, y más sabiendo que está formada por personas con discapacidad, que actúe en una plaza vacía, sin equipo técnico montado y sin escaleras para acceder al escenario mientras las demás agrupaciones, a la misma hora, lo hacen en otro en la inauguración de las fiestas, es un acto de exclusión y vergonzoso (tengan o no discapacidad). Ante la falta de empatía, ética, compresión y sentido común, esta es la cara de un grupo roto y lo más cerca que hemos estado de cantar en el pregón de El Puerto de Santa María , nuestra ciudad. Ayer ni inclusión ni victoria", añade mostrando la foto del cuarteto en la Plaza del Castillo.

Como medida de protesta el grupo acordó suspender las actuaciones del sábado y el domingo en los tablaos oficiales de la Concejalía de Fiestas. "A ese precio no, esta agrupación se rige por grandes valores", señala su director, y anunció que durante el fin de semana estarían cantando por las calles de la ciudad "con toda la pasión, amor y humor que nos caracteriza".