Este lunes comienzan las obras en el Consultorio 'Gonzalo Pérez Fabra' de Paterna para solucionar filtraciones

El Ayuntamiento de Paterna de Rivera y la Junta de Andalucía informan de la inminente puesta en marcha de las obras de mejora del Consultorio 'Gonzalo Pérez Fabra', ubicado en la calle Molino, 14.

A partir de este lunes 2 de febrero, darán comienzo los trabajos destinados a poner fin a los problemas históricos de filtraciones y goteras que han afectado al centro sanitario desde hace años, garantizando así un entorno más seguro, confortable y adecuado para la atención sanitaria de las vecinas y vecinos de la localidad.

Esta actuación, muy demandada por la ciudadanía, es fruto del compromiso compartido entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Paterna. El alcalde, Andrés Clavijo, y la delegada de Salud y Consumo, Eva Pajares, han visitado en varias ocasiones el consultorio para comprobar de primera mano las carencias existentes y articular las soluciones más eficaces para su reparación.

“El inicio de estas obras supone un alivio para nuestros vecinos, quienes durante años han sufrido las consecuencias de deficiencias estructurales que no solo repercutían en el funcionamiento del centro, sino también en la confianza de quienes buscan atención sanitaria diaria”, ha señalado la delegada de Salud.

Además de la intervención que arranca esta semana, se está redactando un proyecto para la reforma integral del centro sanitario, que contempla mejoras globales en sus instalaciones y servicios, con una inversión estimada de aproximadamente 250 000 euros. Este proyecto, que será ejecutado en fases posteriores, reforzará definitivamente la calidad asistencial y la dignidad de las infraestructuras sanitarias en Paterna de Rivera.

El Gobierno andaluz y el Ayuntamiento de Paterna de Rivera celebran este paso adelante, que refleja la importancia de trabajar unidos para mejorar los servicios públicos esenciales, especialmente aquellos que tienen un impacto directo en la salud y el bienestar de la población.

Estas obras no solo responden a una necesidad logística, sino también a un compromiso social: hacer realidad el sueño de una atención sanitaria más digna, eficiente y humana en cada rincón de la provincia.