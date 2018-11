Olvido Teatro resucita a Muñoz Seca en la lectura dramatizada de 'La venganza de Don Mendo'

"Don Mendo es para los portuenses lo mismo que el Duomo para los florentinos". Así de tajante y seguro se muestra el actor Quique Miranda, actor y director de la compañía Olvido Teatro, cuando habla sobre 'La Venganza de Don Mendo', la obra de Pedro Muñoz Seca que esta año cumple 100 años.

Para celebrarlo Olvido Teatro junto con la asociación cultural Filomonium (encargada de recuperar el patrimonio material e inmaterial) han preparado una lectura dramatizada de esta obra. No obstante, este recital tendrá un peculiaridad ya que la compañía ha decidido resucitar y traer al presentes, después de un siglo, al autor de la obra. "Muñoz Seca vuelve más lúcido que nunca", bromea Miranda. "Al principio pensamos en hacer entre cuatro y cinco escenas, pero no hemos podido resistirnos. Al final van a ser doce", explica. "Así mismo hemos decidido hacer varias contamination (apariciones de personajes de otras obras). Al final pensamos que por qué no resucitar a Muñoz Seca y utilizarlo como hilo conductor para enlazar toda la lectura", explica.

La iniciativa ha tenido muy buena acogida entre los actores portuenses, quienes están viviendo los preparativos y ensayos con mucha ilusión. "Queremos rendir un homenaje tanto al autor como a una de las obras más representadas del teatro nacional". El reparto estará formado por actores como Enrique Miranda 'El Chelique', Esther Pumar, Jaime Senabre, Isaac Romo, Lola Teja, Juan Villarreal, el propio Quique Miranda, Manolo Morillo, Manolo Barba, Carolina Barba y Paco Crespo. Otros, como el actor Juanjo Macías, están a la espera de confirmar su participación. En cuanto a la producción, regiduría y la música estarán dirigidos por Begoña de los Santos.

La cita está prevista para el próximo viernes 23 de noviembre a las 20:30 horas en el salón de actos del instituto de Santo Domingo. La entrada será libre hasta completar aforo.