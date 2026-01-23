Los Juegos Deportivos Municipales comenzarán el 27 de enero en El Puerto

El Auditorio Municipal del Monasterio San Miguel acogió en la tarde del jueves la presentación oficial de los XLI Juegos Deportivos Municipales, una cita ya consolidada en el calendario deportivo y educativo de la ciudad que cumple 41 años de trayectoria ininterrumpida y que volvió a registrar un lleno absoluto, reflejo del compromiso firme de El Puerto con el deporte base y la formación de sus jóvenes.

El alcalde, Germán Beardo, acompañado por el concejal de Juventud y Deportes, José Ignacio González, presidió una gala que reunió a centros educativos, clubes deportivos, representantes arbitrales y numerosos profesionales, protagonistas directos e indirectos del crecimiento y consolidación de este programa municipal que es referente en la provincia.

Los Juegos arrancarán el próximo martes 27 de enero y se desarrollarán hasta el mes de mayo, contando con la participación de 17 centros educativos y 15 clubes deportivos de la ciudad, y 4.000 niños y jóvenes de entre cinco y 18 años. A lo largo de estos meses se disputarán alrededor de 480 encuentros oficiales, incluidas las finales, dentro de once modalidades regladas como ajedrez, baloncesto, fútbol sala, judo, tenis de mesa, rugby y voleibol.

Las competiciones se celebrarán de martes a sábado en las principales instalaciones deportivas municipales, entre ellas la Ciudad Deportiva Rafael Sánchez, el Pabellón Ramón Velázquez, el complejo de Jóvenes Portuenses, Angelita Alta, Blandino Lara, Pinillo Chico y los Institutos Mar de Cádiz y Juan Lara, configurando una amplia red de espacios deportivos al servicio del deporte escolar y federado.

El programa se completa además con un calendario de actividades especiales que refuerzan el carácter participativo y educativo de los Juegos, como la Copa Concejalía de Fútbol Base, el Torneo Cruyff Courts 6vs6 en la Pista Joaquín Sánchez, la exhibición de gimnasia rítmica, el tradicional Campo a Través Escolar y la Olimpiada Escolar, todas ellas citas ya afianzadas en el calendario deportivo portuense que fomentan la convivencia, el espíritu deportivo y la práctica saludable.

Especial protagonismo vuelve a tener el deporte inclusivo, con la continuidad del Fútbol Sala Inclusivo y el Rugby Inclusivo, así como el Fútbol Playa, reafirmando el compromiso del Ayuntamiento con un modelo deportivo abierto, accesible y adaptado a todos los jóvenes, independientemente de sus capacidades.

Durante su intervención Beardo destacó que los Juegos Deportivos Municipales siguen siendo uno de los grandes programas estratégicos de la Concejalía, al favorecer la detección de talento, la creación de hábitos saludables y el vínculo entre deporte y educación, señalando que, cuatro décadas después, el proyecto continúa creciendo y sumando centros educativos y clubes en una apuesta clara por hacer cantera en El Puerto.

Por su parte José Ignacio González subrayó el valor social y educativo de esta iniciativa municipal, afirmando que los Juegos no solo forman deportistas, sino también ciudadanos comprometidos con valores fundamentales como el respeto, la tolerancia, el compañerismo, el esfuerzo y la convivencia.

Beardo recordó el impacto positivo que este programa ha tenido en generaciones de portuenses y reafirmó el compromiso del Gobierno municipal de seguir invirtiendo en deporte base como herramienta de cohesión social, salud y desarrollo de futuro.

El alcalde quiso además agradecer expresamente el trabajo y la implicación de técnicos municipales, monitores, entrenadores, árbitros, docentes, delegados deportivos, clubes, federaciones, familias y comunidades educativas, cuyo esfuerzo coordinado hace posible que los Juegos Deportivos Municipales sigan siendo, año tras año, uno de los grandes orgullos de la ciudad.

Los XLI Juegos Deportivos Municipales contarán este curso con una amplia participación por modalidades, destacando disciplinas como el fútbol sala, baloncesto, tenis de mesa, rugby, voleibol y ajedrez, además de la modalidad individual de judo, consolidando a El Puerto de Santa María como una de las ciudades con mayor actividad deportiva escolar de la provincia.