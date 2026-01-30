El judo portuense tiene una cita en Pamplona este fin de semana

Este fin de semana el Judo Club Tadeo tiene una cita muy importante con la final del Campeonato de España categoria junior (Sub 21) que se celebrará en Pamplona (Navarra). Para este acontecimiento el club estará representando a Andalucia con una joven prometedera del judo Andaluz, la judoka portuense Rocío Caro Pinto.

La actual campeona de España del sector Sur estará acompañada por Milagros Díaz Valle como entrenadora del equipo andaluz y por el maestro Tadeo Díaz Ortega como asesor técnico.