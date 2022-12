Una jornada para el orgullo portuense

El teatro municipal Pedro Muñoz Seca acogía en la tarde de ayer el pleno municipal extraordinario con la entrega de honores y distinciones correspondientes al año 2022. Un escenario engalanado para la ocasión exhibía un retrato de Felipe VI, la imagen de la Patrona de la ciudad, la Virgen de los Milagros, y un gran centro de flores.

A las seis y cinco hacían su entrada dos miembros de la guardia de gala y tras ellos los concejales de la Corporación, con algunas ausencias. Acto seguido entraban al escenario los seis premiados, que este año han sido el futbolista Joaquín como Hijo Predilecto; la fundadora del colegio El Centro Inglés, Linda Randell, como Hija Adoptiva, a título póstumo; y como Medallas de Oro las empresas Romerijo y Osborne, la congregación de las Carmelitas Vedruna y el profesor Emilio Flor.

Entre el público, bastante numeroso aunque no se colgó el cartel de completo, muchos seguidores de Joaquín que le dedicaron una gran ovación a su entrada. El alcalde, Germán Beardo, dio la bienvenida a los asistentes y el secretario municipal procedió a la lectura de las actas en las que el pleno fue respaldando los nombramientos.

Tras la lectura de los méritos de cada uno de los premiados llegó el turno de los portavoces, que contaron con tres minutos cada uno para su exposición. Abrió el turno de intervenciones Javier Botella, de Unión Portuense, quien felicitó a los reconocidos y a todos los portuenses. También recordó que el 16 de diciembre es el Día de El Puerto, ya que se conmemora el otorgamiento de la Carta Puebla a la ciudad por parte de Alfonso X El Sabio.

Botella hiló su discurso con las características principales de cada premiado, recordando que “en pocos rincones de España no nos dicen lo bien que se come en Romerijo”. felicitando a Osborne por “sus 250 vueltas al sol”. También, aunque se mostró partidario de la educación pública, reconoció los méritos de colegios como El Centro Inglés y las Carmelitas y felicitó a Emilio Flor, a quien su formación ya entregó un premio el año pasado. En cuanto a Joaquín, recordó que “cuando yo jugaba en Los Frailes era mi ídolo. Nos ha ido haciendo viejos a todos, y el sigue ahí. Joaquín, orgullo de Fermesa, Los Frailes, Safa y Pueblo nuevo”, destacó.

Por parte de Vox intervino Leocadia Benavente, que también hizo referencia a la Carta Puebla y al 741 aniversario de la fundación de la ciudad. “Hoy reconocemos la contribución de los homenajados al progreso de la ciudad”, dijo, calificando a Joaquín como “una leyenda viva, un personaje mediático y extraordinario, con ADN portuense, cercano y simpático”, felicitando también a Romerijo, que ha cumplido su 70 aniversario, “por su trayectoria inigualable y referente y por ser una empresa visionaria”. De Osborne dijo que a sus 250 años es “el mejor embajador de la gastronomía española, con un prestigio internacional ganado a pulso”, mientras que de Emilio Flor destacó sus valores educativos y formativos, “llevando el nombre de El Puerto por todo el país con el grupo de teatro Balbo”. De las Carmelitas destacó sus 130 años de compromiso con la educación, reconocimiento educativo que hizo extensivo a la fundadora de El Centro Inglés, “emprendedora capaz de abanderar una guardería bilingüe que hoy es un referente para El Puerto”.

Matilde Roselló, por parte del grupo Adelante El Puerto, se dirigió de forma cariñosa a los premiados diciendo que “nos sobran los motivos para reconoceros” y añadiendo que era “un día para sentirnos orgullosos de ser portuenses”. También tuvo unas palabras de recuerdo para el alcalde perpetuo de El Puerto, Rafael Alberti, del que se acaba de conmemorar el 120 aniversario de su nacimiento. ”Los premiados han dedicado sus vidas a aquello en lo que creen y hoy les devolvemos una pequeña parte de lo que han aportado”, añadió, expresando su alegría porque tres de los premiados fueran docentes. “Sois todos personas trabajadoras que habéis contribuido a hacer ciudad”, les dijo.

El siguiente en intervenir fue el socialista David de la Encina, que destacó la celebración del 16 de diciembre como “una fecha que nos une, a través de valores que nos identifiquen en torno a un sentimiento compartido. Es importante designar a personas que nos inspiran y a las que admiramos para fomentan el sentimiento de pertenencia a la ciudad”, destacando la “calidad humana” de los premiados. “Emilio, eres grande por tu labor y por tu corazón generoso. Las Carmelitas habéis aportado vuestra vocación para la formación de los portuenses aplicando la pedagogía Vedruna, desde la sencillez. Linda Randell fue desde 1969 una portuense más, dispuesta siempre a conseguir sus sueños”. También alabó a Romerijo, “los sucesores de José Antonio Romero Zarazaga y Dolores Sánchez Teja” y a Osborne “por sus 250 años expasión , excelencia, innovación y tradición. Osborne es El Puerto y el toro es el símbolo de toda España”, dijo. En cuanto a Joaquín, lo definió como “buena gente, siempre con una sonrisa y una gran humanidad, al margen de su categoría profesional. A todos, muchas gracias por llevar a El Puerto por bandera y ser dignos hijos de El Puerto. Como diría Alberti, salud y viva El Puerto”.

Lola Campos, portavoz de Ciudadanos, hizo una metáfora con las fronteras de El Puerto, que según dijo trascienden las fronteras gracias a la labor de personas como los premiados. “Son inabarcables, las han redibujado y compartido con la cultura, como Emilio Flor, con la historia del vino, de generación en generación como Osborne, a través de la gastronomía, con Romerijo conquistando paladares, o las de la educación abierta para las mujeres de la mano de las Carmelitas. Las de la innovación con El Centro Inglés y las del deporte con Joaquín. Sois los emisarios de nuestra riqueza y de nuestras señas de identidad”.

Finalmente por parte del Partido Popular Javier Bello destacó que “vosotros habéis hecho que El Puerto sea conocido a nivel mundial”, citando a la Virgen de los Milagros y a Pedro Muñoz Seca. “Somos la tierra del astracán, la ciudad del marisco, del vino fino, tierra de deportistas. El Puerto es una ciudad rica en portuenses talentosos que escriben las páginas de nuestra historia y nos hacen sentirnos orgullosos”.

Tras la entrega de los premios y el agradecimiento de los premiados, el alcalde fue el encargado de cerrar el acto dando la enhorabuena a los galardonados, “Es de justicia reconocer a los que dejan huella”, dijo, concluyendo el acto a los sones de los himnos de Andalucía y de España.

Emilio Flor: “Para que no engañen a la juventud con el pan y circo hay que educar”

La intervención de Emilio Flor tuvo un fuerte contenido humanista. “Lo que me preocupa es la juventud y para que no la engañen con el pan y circo hay que educar”, destacó. En cuanto al grupo de teatro, el catedrático jubilado de Latín subrayó: “Balbo es un eslabón de muchos otros grupos, ya que siempre solos no se puede hacer nada. Debemos intentar sembrar entre todos; quiero que seamos buenos ciudadanos”. Concluyó manifestando: “Estoy aquí gracias a mi familia”.

Emilia Puyana (Carmelitas): “Nos vamos llenas de satisfacción de lo que El Puerto y su gente nos han dado”

"La Congregación de las Carmelitas de la Caridad ha dicho adiós a la ciudad después de 133 años. ”Nos vamos llenas de satisfacción de lo que El Puerto y su gente nos han dado. Siempre hemos recibido muestras de cariño”, destacó su representante al recibir la Medalla de Oro. “Nos hemos sentido parte importante de la educación desde el amor. Queremos que nuestro incansable servicio y entrega sirva para dar continuidad al legado de Santa Joaquina de Vedruna, que irá ligado siempre a El Puerto de Santa María”.

Olga Romero: "Me hace sentir orgullosa de mi madre, alma y corazón de la empresa”

En el 70 aniversario de la firma, Olga Romero destacó el papel de los fundadores de la empresa. “Esta Medalla me hace sentir orgullo de mi madre, que fue el alma y el corazón del proyecto Romerijo”. Destacó además, la impronta que han dejado en la empresa su familia y los empleados de la misma. “Todos ellos dejaron una huella, una dedicación y una entrega, y para todos es este reconocimiento. Nunca pensamos que seríamos merecedores de este galardón tan bonito de nuestra gente de El Puerto”, concluyó.

Ignacio Osborne: “Trabajando y cuidando la formación podremos durar otros 250 años”

El presidente del Grupo Osborne agradeció el galardón en nombre del Consejo de Administración “y de todas las personas que han trabajado en El Puerto en estos 250 años”. También destacó que hay que poner en contexto los momentos que se viven actualmente (guerra, pandemia, situación económica) en relación a otros similares en la historia de la sociedad, que se remontaron y quedaron atrás. “Trabajando podremos durar otros 250 años. La formación es lo que más tenemos que cuidar”, afirmó convencido.

David J.Randell: "Mi madre estaría feliz en este momento, y lo sería por su colegio”

El director general de El Centro Ingles, David J. Randell, recogió el titulo de Hija Adoptiva a título póstumo para Linda M. Randell, fundadora de dicho colegio. “Ella estaría feliz por este reconocimiento, y lo sería por su colegio; no le gustaba ser protagonista”, afirmó. “Mi madre se sentía portuense, gaditana, española. Hizo de El Puerto su casa, su vida y su familia. Siempre se preocupó por inculcar hábitos y valores en los alumnos y dejar un legado para El Puerto que ahora tengo el honor de continuar”.

Joaquín Sánchez: "Agradezco ser portuense y es un privilegio estar con los galardonados”

El laureado futbolista Joaquín recibió con humildad y sentido del humor el título de Hijo Predilecto: “Yo llevo El Puerto en vena por donde quiera que voy”, destacó, para expresar su orgullo por “haberme criado en Fermesa y en la Ribera del Río”. Valoró “el privilegio de estar con todos los galardonados”, y no se quiso olvidar de sus padres, su familia y sus seres queridos ya fallecidos.