Joaquín: “Es un orgullo muy grande que me reconozcan en mi tierra”

El próximo 20 de diciembre se celebra en el teatro Pedro Muñoz Seca el pleno extraordinario y solemne en el que se entregarán los honores y distinciones a varias personas y entidades para este año 2022.

Sin duda uno de los principales protagonistas de la sesión será el futbolista del Real Betis Balompié Joaquín Sánchez, nacido en El Puerto hace 41 años que ha destacado a lo largo de su carrera deportiva despertando a la vez una gran simpatía no solo en su ciudad, sino en toda España, donde además de en el fútbol triunfa en otras facetas como recientemente en la televisión.

Diario de Cádiz ha podido hablar con Joaquín para saber cómo recibe este nombramiento como Hijo Predilecto de su ciudad. Para Joaquín “es una satisfacción y un orgullo personal muy grande que te reconozcan en tu tierra, porque muchas veces se ha dicho que nadie es profeta en su tierra, así que estoy feliz. Va a ser un día muy bonito y que se acuerden de uno siempre es especial, sobre todo cuando se trata de tu tierra”, afirma.

Joaquín vive en Sevilla, tras haber pasado por otros destinos más lejanos, y como dice “ahora que estoy aquí al lado voy mucho más a menudo. El fútbol nos ocupa mucho tiempo entre los entrenamientos y los viajes, pero la suerte es que ahora estoy cerca y voy con mucha frecuencia a ver a mis padres. Algunos fines de semana que tenemos libres me acerco y los paso con mis hermanos”, señala.

El futbolista portuense no tiene casa propia en su ciudad natal, ya que como recuerda “yo les compré una casa a mis padres hace muchos años, cuando era soltero, y me quedaba allí, así que ahora cuando vengo también me quedo con ellos”.

Cuando está en El Puerto Joaquín hace una vida de lo más normal. “Me gusta comer en casa, en familia, aunque también me encanta pasear por la Ribera, que es donde me he criado y donde soy feliz y me siento a gusto. También a veces vamos a Jerez, a Cádiz, a Chiclana... nada del otro mundo”, afirma.

Cuando se le pregunta por su lugar favorito de El Puerto no lo duda: La Ribera del Río. “Aunque me crié en Fermesa fue en la Ribera donde transcurrió mi infancia, allí pasaba las horas con mi padre y mi tío, junto al Parque, en el bar El Chino que ahora regenta mi hermano Ricardo. Allí viven también mis tías y me gusta mucho estar por allí”.

Entre sus recuerdos de infancia destaca “el tener un balón en los pies siendo muy pequeño y jugando en el bar de mi padre, driblando las sillas y a los clientes. Me decían que era muy pegajoso, incluso un amigo de mi padre me puso de mote ‘el picajoso’ porque estaba dando por culo todo el día. Allí de niño eché muchas horas y fui muy feliz”, recuerda.

No es este el primer reconocimiento que se le hace en su tierra andaluza a Joaquín, que ya recibió en el año 2020 la Medalla de Andalucía que otorga la Junta a sus hijos más ilustres, pero sin duda este título de su ciudad natal es un gran honor que Joaquín llevará para siempre en su corazón.