"No somos insolidarios ni nos movemos por subvenciones, pero tenemos comprometidos unos gastos"

La Federación Local de Asociaciones Vecinales (Flave) 'Sol y Mar' ha salido al paso de las declaraciones del concejal de Economía, Javier Bello, que a su vez respondía al escrito presentado en el Registro municipal por la Federación y las asociaciones de vecinos, donde exigen que el equipo de gobierno local firme el convenio y haga efectivo el pago de las subvenciones de las asociaciones y la ayuda directa comprometida a la Flave.

En primer lugar, la Federación quiere dejar claro que el movimiento vecinal en general, y la propia Flave en particular, "no son insolidarios, y no se mueven por subvenciones, pero es cierto que se ha comprometido un dinero para el gasto de mantenimiento de locales y servicios mínimos y obligatorios como Internet, limpieza, luz y agua, y que se tiene que ingresar, porque las asociaciones de vecinos y la Federación necesitan poder hacer frente a dichos gastos", subrayan.

Añaden además que el concejal de Economía "quiere hacer entender con su nota de prensa que las asociaciones vecinales se mueven solo por dinero, intentando descalificar al movimiento vecinal con la afirmación de que solo se reivindica el “dinerito”. Pero es cierto que hay un gasto de funcionamiento y mantenimiento, inherente a la actividad de cualquier tipo de entidad, sea política, social, sindical, deportiva, etc. Sin ir más lejos, se puede ver que en plena pandemia por el Covid-19, el 24 de abril de 2020, se aprobaban, a nivel nacional, las subvenciones estatales anuales para el gasto de funcionamiento de las formaciones políticas. Y cabe recordar que la Federación ha tenido que rescindir el contrato de la persona que trabaja para y por las asociaciones de vecinos a consecuencia de la falta de firma del convenio de colaboración", recuerda la entidad.

Por ello, la Federación se pregunta "por qué parece bien visto y se acepta que las formaciones políticas sí pueden percibir una subvención para sus gastos, y las entidades vecinales, no". Al hilo de esto, prosigue la Flave, "el señor Bello intenta insultar al movimiento vecinal y a la Federación, indicando que a lo largo del tiempo de confinamiento, y en la actualidad, no ven la necesidad de ayudar a la ciudadanía, en particular a los más necesitados. Y es un hecho que los vecinos han demostrado que es incierto, porque Flave y asociaciones han estado muy cercanos, cada día, a la realidad y necesidades de los vecinos; conocen sus nombres; sus situaciones; sus caras; quién necesita alimentos o ayuda de otro tipo, etc. El movimiento vecinal ha paliado la soledad de los que estaban solos, ha prestado ayuda a los mayores y ha creado una red de ayuda que ha funcionado, y no ha permitido que nadie se haya encontrado solo en estos casi tres meses de pandemia". Además, las asociaciones vecinales "son la primera puerta a la que llaman los ciudadanos, que después trasladan todos esos problemas al Ayuntamiento, siendo sus ojos, sus oídos, sus pies y sus manos en los barrios portuenses".

De hecho, prosigue la Federación, "cabe recordar que la presidenta de la Federación, Milagros Muñoz, ha estado en todo momento en contacto con la concejala de Bienestar Social, María del Carmen Lara, y el alcalde, Germán Beardo, intentando que se optimizaran los recursos existentes, para que la ayuda llegara a todos los necesitados; para que el centro de emergencia social se habilitara para las personas que se encontraban en la calle; haciendo de interlocutora con Adra para el buen reparto de alimentos ante la necesidad que se vivía, pasándole nombres y situaciones, que han llegado a ser muy sangrantes".

Además, "se ha colaborado haciendo de puente con las asociaciones en la recogida de alimentos por los barrios a través de 'Los lunes solidarios' de Protección Civil; los presidentes y las juntas directivas han sido generosos con su tiempo voluntario al frente de las asociaciones, atendiendo a los vecinos, a pesar de que los locales han permanecido cerrados, como lo hacen en la actualidad, pues no hay ninguna indicación de las administraciones para que se puedan abrir a los vecinos, a pesar de que locales como bares, restaurantes, negocios, gimnasios, etc, sí lo están".

También, "se han hecho programas de radio desde casa, en plena pandemia, o en la propia radio, para crear conciencia con responsabilidad hacia los vecinos; vídeos para entretener a los más pequeños; el movimiento vecinal se ha volcado con los aplausos desde los balcones para animar a los sanitarios y a los distintos profesionales que han sido fundamentales en la lucha contra la pandemia; y se ha apoyado al comercio de barrio".

Por lo tanto, afirman las asociaciones, "el movimiento vecinal no permite que Bello diga que este se mueve por dinero. Además, cabe recordar que los políticos no dudan en acercarse a las asociaciones de vecinos en campaña política, para conseguir, a través de promesas, el apoyo y el visto bueno de los vecinos. Cierto es que las entidades vecinales han sido catapulta de futuros concejales y alcaldes, por ello solo exigen que cumplan con las promesas realizadas a los barrios, que no es más que hacer frente a los problemas de mantenimiento, obras, arbolado, medio ambiente, limpieza, etc, y a las subvenciones necesarias para el funcionamiento ordinario de los locales y de las propias asociaciones".

La Federación confía en que equipo de Gobierno local y movimiento vecinal "dejen de tirarse los tiestos a la cabeza, pero también confía en que el gobierno deje a un lado las excusas para hacer frente a la firma del convenio con la Flave y al pago de las subvenciones a las asociaciones de vecinos y a la propia Federación. El movimiento vecinal merece un respeto, valora el trabajo del equipo de Gobierno, pero ahora también toca sentarse con Intervención y Participación Ciudadana, que fue el compromiso adquirido el 25 de mayo ante todas las asociaciones, para aclarar por qué desde octubre están sin ver las justificaciones de las asociaciones de vecinos por parte de Intervención y se ponga fecha al pago, así como firmar el convenio de colaboración, que es el paso lógico tras la firma del manifiesto ciudadano en abril de 2019".