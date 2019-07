El pánico se desata este lunes con el comienzo de 'Insomnia'

Esta semana la vida regresa al antiguo colegio de San Agustín. Esto no quiere decir que habitualmente el colegio esté abandonado. Ni mucho menos -sino que se lo cuenten a los estudiantes y opositores que pasan allí las tardes estudiando-; pero a los ya habituales del lugar se les sumará esta semana el público del festival de cine fantástico 'Insomnia'.

Hasta la fecha este evento, que ya celebra este año su cuarta edición, se ha consolidado como todo un éxito. En concreto este festival tan sólo encuentra un homónimo andaluz en FANCINE (el festival de cine fantástico de Málaga), que este año se celebrará del 13 al 21 de noviembre.

Aunque desde siempre este festival se ha caracterizado por su calidad, este año la programación (que se ha visto reducida) destaca también por actualidad y estrenos a nivel nacional. Pero, antes de entusiasmarse, vamos por orden.

El festival comenzará este lunes a las 20:30 horas con el concierto de bandas sonoras de películas que se celebrará en la plaza de Alfonso X El Sabio. Ya el año pasado este lugar quedó pequeño ante la gran acogida que tuvo el evento. Este año el sitio elegido ha sido el mismo; sin embargo, la organización ha optado por aumentar el número de músicos. De 30 pasan este año a un total de 70 músicos de la banda municipal del Maestro Dueñas que interpretarán clásicos del cine como Aladdín, El Rey León, Star Wars o Juego de Tronos.

La programación continuará el martes con La casa de Jack. La película se proyectará a las 22:30 horas en el patio del colegio de San Agustín. Aunque la entrada al festival es gratuita, en este caso habrá que pagar tres euros (dos euros para estudiantes, desempleados y mayores de 65 años) por ver la última obra de Lars Von Trier ya que la cinta se enmarca también dentro de la programación del Cine de Verano.

No obstante, que los más tacaños no se preocupen ya que el miércoles no habrá que soltar ni un sólo euro por disfrutar de una doble sesión con dos estrenos inéditos en Andalucía: One Cut of The Dead de Shinichiro Ueda y Upgrade de Leigh Whannell. La primera comenzará a las 22:30 horas y la segunda- Premio del Público en Sitges 2018- a las 00:00 horas.

Ya por último el jueves se lleva el premio con 'Mindsommar', la última película de Ari Aster que se proyectará por primera vez en España. En este caso, debido a temas de aforo, la cita se trasladará a los multicines Bahía Mar. Las entradas, de las que ya quedan pocas localidades, tienen un precio de cinco euros. Nada mal para el nivel del que se va a disfrutar.