Sin fecha aún para rematar el pleno de abril que se suspendió

La sesión ordinaria de pleno del mes de abril, que se tuvo que interrumpir el pasado miércoles a causa de una avería en el sistema de vídeo actas, no se ha podido convocar este lunes para su conclusión el próximo lunes 18, tal y como habían pedido los distintos grupos, debido a que la avería aún persiste y el equipo aún no ha sido reparado.

El secretario general del Ayuntamiento ha remitido un correo electrónico a los distintos portavoces en el que les informaba, previa consulta a la Alcaldía, de que el equipo de grabación averiado fue enviado por la empresa municipal El Puerto Global para su reparación al día siguiente a la empresa que tiene contratado el mantenimiento del sistema de vídeo actas, la cual tiene su sede en Madrid.

Desde esta empresa han comunicado al Ayuntamiento que están actualizando el sistema y testeando la incidencia que provocó el fallo, para que no vuelva a ocurrir. Lógicamente hasta que no se reciba el equipo y se pueda probar no se procederá a convocar la sesión extraordinaria pendiente para su conclusión.

Desde Secretaría creen que la convocatoria, en cualquier caso, no se debe demorar más allá de la próxima semana.