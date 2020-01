Avanza ya 2020 y de momento no hay fecha prevista para la aprobación de los presupuestos municipales.

El equipo de Gobierno afirma que ya está trabajando en las cuentas municipales para este ejercicio y según explica el teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Javier Bello, “se les ha solicitado a todos los servicios municipales que envíen al área económica las previsiones para este año 2020. Está todo consensuado entre todas las Concejalías porque formamos un único Gobierno que trabaja a diario mano a mano”, afirma.

En este sentido, hay que recordar que uno de los puntos del acuerdo de gobierno suscrito entre Partido Popular y Ciudadanos para el pacto de gobierno, concretamente el punto número 12, era “garantizar que los presupuestos municipales se aprueben en los tiempos y formas que establece la ley”, algo que no se ha cumplido.

No obstante, el primer teniente de alcalde y portavoz de Ciudadanos, Curro Martínez, señala ahora que “el Gobierno está trabajando para conseguir unos presupuestos acordes a las necesidades de los ciudadanos de El Puerto. Tenemos muy presentes cuáles son nuestras exigencias en el pacto de gobierno y consideramos que es el momento para remar todos juntos en la misma dirección y conseguir que la ciudad tenga cuanto antes los presupuestos que merecen los portuenses para poder ejecutar políticas que repercutan directamente en los ciudadanos. En estos momentos creemos que es vital trabajar codo con codo, a eso hemos venido a este Ayuntamiento, a trabajar para solucionar problemas”, dice, restando de este modo importancia al retraso. Sí insiste en que para él es fundamental el compromiso de aumentar el presupuesto destinado a Mantenimiento Urbano, hasta llegar a doblarlo.

El PSOE preguntará en el próximo pleno si Curro Martínez va a dimitir por no cumplirse el acuerdo de gobierno con el PP

Para quien no ha pasado desapercibido, sin embargo, este incumplimiento, es para el PSOE portuense, que en el próximo pleno preguntará “si Curro Martínez va a dimitir al no haberse aprobado los presupuestos antes del 31 de diciembre”, tal y como se comprometió públicamente.

La oposición al completo confirma que hasta la fecha no se ha producido ningún tipo de contacto con ellos de cara a la elaboración de los presupuestos municipales. Hay que tener en cuenta que los once concejales de PP y Cs no alcanzan la mayoría absoluta, que se sitúa en trece ediles, por lo que será vital que lleguen a un consenso con otras fuerzas para poder sacar adelante el presupuesto. Así, desde el PSOE creen que “el gran problema para no tener un presupuesto es que PP y Cs no pueden encajar la cantidad de promesas inviables que han realizado en campaña. No tienen interés en aprobar un presupuesto y mientras tanto solo están sacando los proyectos socialistas que les dejamos plasmados en los presupuestos 2019”, dice Ángel María González.

Como recuerda José Luis Bueno, de Adelante El Puerto, “el presupuesto es el documento de trabajo más importante de un ayuntamiento y a día de hoy no sabemos cuáles son las intenciones del gobierno ni qué líneas generales quiere seguir. No vemos preocupación alguna por dialogar con el resto de grupos municipales o con las asociaciones para consensuar el documento. Mientras tanto, el concejal de Economía parece estar más ocupado en temas que le gustan más o en gestionar sus redes sociales, y al alcalde no parece preocuparle esta situación”, señala, lamentando también que “el gobierno municipal lleva dos meses seguidos sin elevar ni una sola propuesta a pleno, una bochornosa falta de gestión y despreocupación del que iba a ser el gobierno de las soluciones”. Por su parte, Adelante anuncia que en las próximas semanas “trabajaremos una propuesta constructiva con las líneas fundamentales que creemos que debe incluir el presupuesto de 2020”.

Por su parte Javier Botella, del grupo Mixto, cree que “la falta de presupuestos era de esperar, conociendo las condiciones del área, pero el alcalde y el concejal de Economía ya conocían esta situación de escasez de medios y aun así engañaron en campaña y engañaron a Cs, su socio de gobierno. Aun así, este incumplimiento no es razón para que no se comuniquen con los grupos de la oposición, de los cuales dependerán en un futuro para aprobarlos”.

Por su parte Juan Carlos Sanz, portavoz de Vox, confirma que no han recibido tampoco ninguna invitación del Gobierno local para hablar sobre los presupuestos municipales.