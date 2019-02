"El equipo de gobierno nunca se ha tomado en serio la Concejalía de Bienestar Social"

El Foro Social ha denunciado la situación "insostenible" que según afirma existe en la Concejalía de Bienestar Social. En este sentido, manifiesta que el actual equipo de gobierno de El Puerto de Santa María "nunca se ha tomado muy en serio la Concejalía de Bienestar Social". Según el Foro, en los inicios de la legislatura "se la regalaron a Levantemos en cuanto insinuó su disposición a llevarla; sabían que era una patata caliente y no les interesaba para nada". Los siguientes años, "se la adjudicaron a un concejal pluriempleado del PSOE que nombró a un cargo de confianza para que llevara el día a día y él se dejaba caer por allí de vez en cuando para 'hacer la visita del médico'”. Posteriormente, añaden, "se la han asignado a otro concejal a media jornada porque, como no hay casi ningún problema, no se necesita más tiempo", afirman con cierto sarcasmo.

Actualmente, dicha concejalía "está sin jefe de Servicios en espera de su próxima jubilación y los trabajadores y trabajadoras con el agua al cuello, desbordados por el trabajo y los problemas que están surgiendo por falta de orientación política". "Poco a poco los problemas se han ido acumulando, los retrasos en pagos de alquileres y ayudas de emergencia ralentizándose, las subvenciones a asociaciones bloqueadas, etcétera". Ya en el Pleno, "debido a la grave situación", se aprobó una moción donde se exigía la puesta en marcha de un Plan Estratégico para la concejalía que, "como la mayoría de las mociones aprobadas estará durmiendo en el fondo de algún profundo cajón", denuncia el Foro.

Para el Foro Social, "lo peor de todo es que las consecuencias de este caos las están pagando las personas más vulnerables y las asociaciones que trabajan con ellas. Al Foro Social nos están llegando personas agobiadas y con graves episodios de ansiedad ante el retraso en recibir las ayudas para alquiler de viviendas y con el temor fundado de un posible desahucio". Así mismo, el Foro ha recibido a representantes de asociaciones muy preocupados por el endeudamiento de sus colectivos provocado por el incumplimiento del pago de las subvenciones acordadas con el Área y no abonadas durante 2018. "Cuando plantean estos problemas desde Bienestar Social se les responde que al tener que pagarles de un nuevo presupuesto tienen que volver a realizar trámites burocráticos y de justificación de un dinero que aun no han recibido".

"Nadie entiende que sea posible que los sueldos del equipo de gobierno lleguen puntualmente a sus bolsillos y que, por el contrario, no se pueda hacer lo mismo con las ayudas de emergencia y las subvenciones acordadas. Aquí algún político no está cumpliendo bien sus obligaciones de previsión y de cumplimiento de los compromisos adquiridos, provocando gratuitamente una prolongación de sufrimiento y desazón en la parte más necesitada de la población. De toda esta irresponsabilidad tendrán que dar cuenta algún día", subrayan.

El Foro Social "no puede hacer oídos sordos a estas denuncias y sufrimientos". Por este motivo, han solicitado una entrevista con el concejal de Bienestar Social "para trasmitirle las quejas de estos vecinos y vecinas y escuchar sus explicaciones. Además, presionaremos al equipo de Gobierno, a la puerta del Ayuntamiento, en el Pleno o en cualquier otro lugar hasta que de solución a esta insostenible situación", concluyen.