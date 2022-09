Una empresa portuense repara el reloj de la Basílica de los Milagros

El ingeniero Antonio Ojeda Monge, de la empresa de base tecnológica portuense Go Ahead Engineering, ha realizado la reparación completa del mecanismo del reloj de la Basílica de Los Milagros.

Esta reparación significa el culmen de un proceso que se inició en enero de este año y que se enmarca dentro del plan para la primera restauración del siglo XXI del monumento mas importante de la ciudad. Una iniciativa que arrancaba hace un año tras la llegada del nuevo rector, Antonio Sabido, y la creación de un Comité de Expertos que está desarrollando este proyecto. Se trata de una hoja de ruta que necesita la cooperación de entidades, instituciones y empresas para conseguir esta recuperación .

En este contexto colaborativo, un ingeniero portuense ha conseguido reparar el histórico reloj, que llevaba parado más de 20 años y cuyo origen data del 1897.

En el propio monumento una placa de mármol recuerda que “siendo Arcipreste de esta ciudad el Dr. D. Francisco Espejo y Borrego, y testamentarios de Dña. Ana Alonso de la Sierra y Ruiz los señores D. Federico del Toro y Pacheco, D. Cipriano González de la Torre y D. Manuel Calderón y Ponte, en obsequio a la memoria de dicha finada Sra., con fondos de su testamentaria y por iniciativa de sus albaceas, se donó y colocó este reloj para el servicio de esta parroquia y su feligresía, siendo encargados de su colocación D. Bartolomé Romero arquitecto y D. Jose Estrugo artífice relojero. Año de MDCCCXCVII.”

Tal y como indica Antonio Ojeda Monge “la reparación ha supuesto una especie de reto personal, pues no soy relojero. Inicialmente mi interés era ver el mecanismo y tantear mi capacidad para echarlo a andar. Pedí permiso al párroco con la intención de hacerlo de modo voluntario. Analicé la mecánica y entendí el motivo por el cual estaba parado. Por suerte no hubo necesidad de remplazar piezas. Básicamente realicé una limpieza concienzuda, y conseguí enderezar la mesa de apoyo del bastidor, cuyo desplazamiento había originado el desalineado de varios ejes de transmisión además del péndulo. Agradezco esta oportunidad. Es un orgullo poder contribuir para el bien del patrimonio histórico de El Puerto”, afirma.

De esta manera, portuenses y visitantes podrán a partir de ahora conocer la hora del día a la vez que admiren uno de los edificios históricos más emblemáticos de El Puerto.

Un arranque que pretende incidir en que ya es hora de colaborar en la restauración y mantenimiento de esta valiosa pieza del patrimonio histórico artístico de la provincia de Cádiz.

El siguiente paso, según el ingeniero, consiste en pintar la esfera del reloj situada en la fachada exterior de la torre. Con esto se aumentaría la visibilidad y apreciación de esta joya de finales del siglo diecinueve. Para ello, la empresa se encuentra buscando patrocinadores que le apoyen en la terminación del proyecto.

Un trabajo de restauración que demuestra el enorme potencial que los emprendedores portuenses poseen para generar valor en la ciudad.

La puesta en marcha de reloj coincide con la instalación de una lona en el edificio en el que se invita a todos los portuenses y visitantes a colaborar en la restauración de este histórico edificio.

Antonio Ojeda y su empresa Go Ahead pretenden que su trabajo sirva de punto de partida y traslade un mensaje: que no se pierda el tiempo a la hora de colaborar y no se retrase el objetivo de que la restauración del monumento mas importante de la ciudad empiece a ser una realidad.

La empresa Go Ahead está constituida en su mayoría por socios autóctonos y vecinos de El Puerto y fue creada en 2020. Go Ahead, afincada en el polígono Las Salinas, se dedica al desarrollo de prototipos y de una tecnología patentada para el almacenamiento de hidrógeno y ha obtenido numerosos premios. Entre los galardones que ha logrado cabe destacar atrEBT2020 Accésit-Consejo Social-UCA, Mejor iniciativa en el ámbito emprendedor 2020 de V Premios Fundación Campus Tecnológico de Algeciras y atrEBT2020 Accésit-Catedra Verinsur-UCA.

Antonio Ojeda nació en El Puerto de Santa María en 1979, donde creció y estudió hasta desplazarse a Sevilla para obtener la titulación de ingeniería industrial. Su vida laboral siempre ha estado vinculada a la innovación e investigación aplicada, trabajando en diversos proyectos de desarrollo con llamativas temáticas, como el micro-encapsulamiento de fármacos, la fabricación de una silla de ruedas de fibra de carbono, o la obtención de biodiesel a partir de cultivos de microalgas. Ha trabajado para empresas extranjeras, viviendo temporalmente en Bélgica, Dinamarca y Los Estados Unidos. Actualmente reside en el Puerto y es socio cofundador de la empresa.