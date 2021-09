“Hay que recuperar el esplendor de nuestro monumento más importante”

Aunque nació en Badajoz, Antonio Sebastián Sabido Salguero es ya un portuense más, tras haber pasado seis años al frente de la parroquia de La Palma antes de su llegada a la Basílica, hace ahora un año.

–Imagino que ha sido un año especialmente complicado a causa de la pandemia.

–Sí, bastante complicado sobre todo por no tener un contacto cercano con la feligresía en un momento donde se está sufriendo mucho. No es fácil poner de nuevo en funcionamiento toda la tarea pastoral cuando la pandemia no nos ha dejado, e incluso viviendo distintas “olas” que han afectado bastante a la ciudad. Pero quiero destacar que en este año he visto la necesidad de la gente de venir al templo, a rezar, a poner una vela, a pedirme confesión o necesidad de acompañamiento espiritual. Poco a poco…

–Acabamos de celebrar la festividad de la Patrona, en la que no ha podido haber procesión, aunque la Virgen si recorrió unos metros en la calle antes de volver a su Camarín, el pasado jueves. ¿Está satisfecho con cómo se han desarrollado los cultos y demás celebraciones anexas?

–Muy satisfecho. Hay que destacar la labor de la Junta de Gobierno de la Archicofradía y Esclavitud de Nuestra Señora de los Milagros. Cuántas horas de trabajo desinteresado por amor a la Virgen y para servir a toda la ciudad. He podido disfrutar desde el momento en que se bajó la Virgen del Camarín, la procesión por el templo, el cariño de los portuenses durante todo el día 7 con la ofrenda de nardos, el cariño con el que nos trató nuestro Obispo, José Rico Pavés, en la misa el día de nuestra Madre la Virgen de los Milagros, la gran afluencia de feligreses en las misas de la Octava... El templo se ha convertido estos días en un punto de encuentro entre la fe y el cariño de nuestros fieles a nuestra Patrona y el fervor popular y las tradiciones de la ciudad… El templo en estos días adquiere su mayor esplendor. La Basílica ha estado abierta todos los días y han pasado por ella en torno a cuatro mil personas, siempre respetando las medidas de seguridad impuestas por las autoridades sanitarias.

–Le ha tocado a usted ver la cara más amarga de las hermandades, en un año en el que no han podido procesionar. ¿Cómo han vivido la situación?

–Las hermandades han sabido poner en práctica aquello que dice san Pablo, “todo sirve para el bien de los que aman a Dios”. No sólo han incrementado su faceta más caritativa, sino que durante la Semana Santa realizaron sus cultos e hicieron distintos montajes en las capillas con sus titulares que permitieron tener muy de cerca las imágenes y facilitaron acudir al templo a rezar a una gran cantidad de portuenses, muchos de ellos hermanos de alguna de las cofradías que tienen sede en esta Basílica.

–Entonces ha tenido ocasión de ver la cara más solidaria de los cofrades, en unos tiempos en los que muchos portuenses lo están pasando mal.

–Efectivamente, de hecho en el templo distintas hermandades han puesto mesas en sus capillas donde los hermanos podían depositar los alimentos para ayudar a los que peor lo están pasando. Normalmente han sido entregados a Cáritas Parroquial y a las monjas del Espíritu Santo, pero no es algo que hacen ahora con motivo de la pandemia, sino que forma parte del día a día de la hermandad el hacer este tipo de actividades caritativas. Con la pandemia se han incrementado las recogidas de alimentos y de fondos para ayudar a los más necesitados.

–La parroquia es también punto de encuentro para diferentes grupos y asociaciones. ¿Cómo conviven las diferentes sensibilidades e intereses que existen?

–El interés de todas las realidades de la parroquia es encontrarse con Cristo, profundizar en la vida de fe. Mi misión es hacer de padre que sirve a todos sus hijos y trata de potenciar sus inquietudes. En este año he podido observar la voluntad de todos de querer vivir en comunión y respeto. En el templo tienen sede siete hermandades, cinco comunidades del Camino Neocatecumenal y los siervos de Jesús. Este curso el Señor nos regaló que empezara con fuerza un grupo de jóvenes universitarios y profesionales, Hakuna, que todos los martes se reúnen para formarse y adorar a Cristo en la Eucaristía. Muchos jóvenes que se alejaron de la fe o la vivían de forma tibia han recuperado la alegría de seguir al Señor. También acabamos de arrancar con Proyecto Amor Conyugal, un movimiento que acompaña a matrimonios, especialmente a los que están viendo alguna dificultad o quieren renovar la ilusión poniendo a Dios en medio de su amor. Son muchas las realidades, entre todas pueden ser más de 6.000 personas las que se mueven en torno los diferentes grupos. Destacar también que por nuestro archivo parroquial pasan todas las semanas varios investigadores de distintos lugares de la geografía española. Atendemos las peticiones de estudiantes universitarios para tesis y trabajos de tesina, profesores de distintas universidades hacen consultas en nuestro archivo histórico y hay una estrecha vinculación con la Concejalía de Patrimonio Histórico y colaboración mutua para engrandecer a nuestra ciudad. También nuestras instalaciones prestan servicio para que se hagan donaciones de sangre y Cáritas utiliza nuestros despachos para hacer entrevistas para cursos de formación que se realizan y para puestos de trabajo que se ofrecen.

–La Prioral sigue siendo punto de encuentro social para muchos vecinos de El Puerto. ¿Se ha recuperado ya la normalidad en la celebración de bodas, bautizos y demás eventos?

–Sí, se está recuperando poco a poco. Se suelen celebrar al año unos 65 bautizos, 60 matrimonios, 90 comuniones. Las bodas son las que todavía no están al cien por cien. Pero en las primeras comuniones y los bautizos se ha recuperado la práctica normalidad en cuanto al número.

–Muchos portuenses se quejan del estado de deterioro que presenta la Prioral, uno de los principales monumentos de la ciudad. ¿Qué se está haciendo al respecto?

–Estamos ante un edificio con muchos siglos de vida. Las primeras noticias de la construcción del templo son de 1365, aunque hubo posteriores actuaciones de reconstrucción por distintos motivos. La última actuación de importancia se acometió en los años 80 y consistió en la reforma de las cubiertas del templo que fueron financiadas por la Junta de Andalucía. Posteriormente, por cambios legislativos, no ha habido más inversión pública. En noviembre de 1982 el templo fue declarado por el Ministerio de Cultura Bien de Interés Cultural (BIC). Cogiendo el testigo del anterior párroco, hay un grupo de técnicos que han elaborado un documento que recoge el estado de la estructura del templo, especialmente de las fachadas, y han hecho una valoración estimativa de las actuaciones a acometer en distintas fases. Lo más destacado es el deterioro de la piedra por las inclemencias meteorológicas y por la acción de aves y vegetación invasivas. Una vez cuantificado el importe de la restauración y el trabajo por fases necesario, hemos iniciado contactos para contar con financiación en todas las administraciones públicas y financiación privada a través de fundaciones. En mi preocupación como párroco, en vista de todo lo que hemos estado analizando, estamos creando un grupo de asesores profesionales en distintos campos: arquitectura, cultura, arte, comunicación, empresarios, etcétera y confío en que la consolidación de este grupo, que presentaremos próximamente, será el arranque que inicie la toma de decisiones para comenzar la restauración de la Prioral. Próximamente anunciaremos una de las primeras actuaciones de emergencia que haremos en las zonas más deterioradas del edificio. Desde aquí quiero hacer un llamamiento a la población de El Puerto del Santa María para que se unan en las distintas iniciativas que queremos hacer para defender y recuperar en su esplendor el monumento más importante que tiene la ciudad. También es muy de agradecer la labor que llevan a cabo algunas entidades como la Academia de Bellas artes Santa Cecilia, que sigue adelante con su proyecto de restauración de los cuadros del templo.

–¿El Obispado tiene en sus planes algún proyecto de rehabilitación del edificio a medio plazo?

–Sí, el Obispado tiene encima de la mesa todo este trabajo que se está haciendo y estamos en comunión en la búsqueda de financiación para poder llevarlo a cabo. La Diócesis tienen una especial sensibilidad por un templo como este, que es uno de los más importantes de la provincia de Cádiz. No por casualidad es Santuario Mariano y Basílica.

–Quizás una de las situaciones más imperiosas es la de la Capilla de la Aurora. ¿Cómo va el proyecto para su recuperación y reapertura?

–Al ser un edificio anexo al templo principal el estado de conservación no afecta a la vida habitual de la Basílica. Siguiendo las indicaciones de un informe técnico, para evitar cualquier daño personal se decidió clausurar el edificio y la hermandad que hacía uso de ella se trasladó a otro templo. El proyecto para su rehabilitación está en fase estudio.

–¿Cree que dado el interés histórico y patrimonial del edificio se le podría sacar más partido desde el punto de vista turístico, a través por ejemplo de alguna colaboración con el Ayuntamiento?

–Queremos apostar por el valor cultural que tiene este edificio. Siendo el monumento más importante de El Puerto se le podría sacar más rentabilidad turística. Visito santuarios y basílicas con mucho turismo que están resplandecientes, que son el centro de peregrinación de creyentes y no creyentes (pero amantes de la Cultura y del patrimonio) y me da pena que no se pueda disfrutar plenamente del tesoro que tenemos en la ciudad por el estado en que se encuentra el edificio. Aunque actualmente no hay ayuda económica por parte del Ayuntamiento, ya tengo concertada una cita con el alcalde para solicitar si se nos puede ofrecer desde el Ayuntamiento alguna ayuda para el mantenimiento de este gran monumento y fomentar el turismo. El que la Basílica recupere su esplendor es un revulsivo para que comerciantes y hosteleros se puedan ver beneficiados, que podamos contribuir a repoblar y embellecer el centro de la ciudad.