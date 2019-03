Los 90’s resurgen en Puerto Sherry con ‘Viva la fiesta!’

Según lo demostrado, Puerto Sherry este año va imparable. En menos de una semana el puerto deportivo, que el pasado jueves presentó la nueva edición del Puro Latina Fest, ha anunciado un segundo concierto. Y lo mejor de todo es que no parece que vaya ser el último.

En esta ocasión la segunda fecha que queda marcada en el calendario será el 8 de agosto, día en el que Puerto Sherry acogerá Viva la Fiesta¡, un concierto de más de tres horas donde se revivirán las mejores canciones que marcaron la década de los 90. Con temas artistas tan míticos, como Chimo Bayo, Rebeca, OBK, Paco Pil, Ku Minerva, Just Luis, Marian Dacal, Double Vision y Sensity World, será posible volver a bailar los ritmos tecno y electrónicos con los que más de uno comenzó a vivir su juventud. “Tenemos constancia de que es un evento increíble”, ha declarado durante la presentación Enrique López Bosch, director de Puerto Sherry, haciendo referencia a este concierto que en la gira del año pasado reunió a casi 200.000 espectadores. “Vamos a poder disfrutar, bailar y aquellos que tienen mi edad, van a rememorar nuestros momentos gloriosos de nocturnidad y alevosía”, bromeó. Al margen de toda la fiesta, Enrique ha resaltado también el matiz familiar que caracteriza a los eventos organizados en Puerto Sherry, y ha destacado la oportunidad de los más jóvenes “para conocer la música que a sus padres les ha hecho disfrutar en el mundo de la noche”.

Junto a él tambien han estado presentes De la Encina y los representantes de las empresas organizadoras: David Moriñigo, CEO de Be the Flow Events y Juan Manuel Gómez Carrillo, de Most Events. “Para nosotros es un placer traer este evento hasta aquí”, explicó David. “Estuvimos buscando la ubicación perfecta para este evento, y la verdad que la hemos encontrado cuando vimos el puerto , las instalaciones y sobretodo... cuando hemos visto cómo nos han acogido”. De nuevo, el entorno en el que se encuentra Puerto Sherry ha sido uno de los principales factores a la hora de decantarse por este lugar donde, al igual que ocurre con el resto de conciertos, se pretende atraer a turistas y visitantes que aprovechen el concierto para permanecer varios días en la zona. Por el momento, Puerto Sherry sigue trabajando y apostando por esta magnífica línea de eventos. A la Sherry Fashion Week (13, 14 y 15 de junio) se le suman otras actividades, galas y conciertos, como el de Paco Candela, un festival de Carnaval y la actuación del monologuistas y presentador Manu Sánchez (el 19, 20 y 21 de julio). Y esto no es todo. Aunque por el momento no se han confirmado nombres ni fechas, la organización asegura que habrá más eventos.