La edil de Disciplina Urbanística desmiente a Bello y dice que su área no lleva los expedientes de ruidos en El Puerto

Las denuncias en materia de ruidos se están convirtiendo en un verdadero quebradero de cabeza para muchos ciudadanos portuenses, que no saben a dónde dirigirse para formular sus quejas. Tan difícil es dar con la tecla de qué servicio municipal lleva este asunto que ni siquiera lo sabe el portavoz del equipo de Gobierno, Javier Bello, que en el último pleno municipal, a raíz de una pregunta del grupo socialista, dijo de forma vehemente que es el servicio de Disciplina Urbanística el que se encarga de abrir expedientes en materia de ruidos, y que sí que se está actuando desde este departamento, mediante el pago de una tasa a la Junta de Andalucía para que realice la medición, al carecer El Puerto de sonómetros.

En realidad, es difícil que Disciplina Urbanística haya gestionado expediente alguno en esta materia porque no es el organismo competente para hacerlo, según ha contestado por escrito la propia concejala responsable de Disciplina Urbanística, Leonor Caballero, al portavoz del grupo socialista, Ángel González, en un escrito que el edil ha recibido este mismo miércoles.

En su respuesta al grupo socialista, sobre si su departamento es el competente de gestionar las denuncias en materia de ruidos, la teniente de alcalde de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda pública se remite, de forma muy elegante, "a lo establecido en el acuerdo 2025/248 de 9 de junio de 2025, de la Junta de Gobierno Local, en virtud de la cual se atribuye al delegado de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible el ejercicio de las siguientes competencias: La disciplina ambiental, en lo relativo a la sanción de las infracciones de la normativa ambiental y especialmente la ordenanzas municipales de Medio Ambiente, en las materias de Residuos Urbanos y Limpieza Pública, Tenencia de Animales, Protección de zonas verdes y de interés forestal y Contaminación acústica, lumínica y atmosférica".

En línea con lo anterior, la edil aclara en su escrito que "no corresponde a esta tenencia de alcaldía pronunciarse sobre el resto de las cuestiones planteadas" por el grupo socialista, que eran si se estaban atendiendo estas denuncias y qué área o servicio estaba llevando a cabo los estudios de sonometría.

Una vez conocida la respuesta de la edil popular, el PSOE de El Puerto vuelve a confirmar "que en la ciudad nadie controla el exceso de ruido, extremo que ya fue expuesto en el pleno del pasado 5 de septiembre por el portavoz socialista.

Ángel González insiste en que “esto demuestra que Javier Bello mintió en el pleno, al asegurar que Disciplina Urbanística se encargaba de las denuncias en materia de ruido y que desde Medio Ambiente" y añade que "también se nos ha mentido cuando por escrito se nos aseguró el pasado mes de julio que ‘el servicio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible no era competente en la materia".

Para el portavoz socialista la cuestión ahora es "saber qué está pasando en el Ayuntamiento. ¿Por qué nadie quiere hacerse cargo de las demandas por las molestias de ruido?, ¿por qué nuestros vecinos y vecinas se encuentran indefensos y el gobierno local no es capaz de hacerse cargo de la situación?", se preguntan.

En cuanto a las competencias de cada área municipal, además del decreto al que hace alusión la titular de Disciplina Urbanaística hay dos posteriores, uno de junio de 2025 y otro de este mismo mes de septiembre, en los que se ratifica que es el área de Medio Ambiente la que se encarga de "gestionar las competencias que la legislación ambiental del Estado y de la Comunidad Autónoma atribuyen al municipio", entre ellas el control de la contaminación acústica.

En el decreto de junio de 2025 habrían recaído por tanto estas competencias en Jesús Garay, mientras que en estos momentos, tras asumir personalmente el alcalde, Germán Beardo, las competencias en Medio Ambiente, sería él quien se encargara de esta materia.