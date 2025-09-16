Una vecina de El Puerto acude al Defensor del Pueblo Andaluz por el ruido de una clínica dental

El Defensor del Pueblo Andaluz ha admitido a trámite la denuncia de una vecina de la calle Larga a causa del exceso de ruido procedente de una clínica dental ubicada junto a su vivienda, con la que comparte un patio de luces.

La mujer lleva ya tres años padeciendo el exceso de ruido que procede de la maquinaria que utiliza la clínica dental y como es lógico, sus primeras quejas fueron a través de la comunidad de propietarios del edificio y acudiendo a dialogar con el dentista, aunque según asegura no ha conseguido que se insonoricen los equipos, tal y como establece la ley, por lo que se vio obligada a acudir al Ayuntamiento a interponer la correspondiente denuncia.

Fue el pasado mes de febrero cuando emprendió lo que ha sido una frustrante carrera de obstáculos, ya que cuando se trata de problemas relacionados con los ruidos, el Ayuntamiento portuense no lo pone fácil. "Acudí primero a la OAC y denuncié los hechos, hace ocho meses, pero no hubo respuesta y entonces, en mayo, acudí a Urbanismo, donde me atendió un técnico y me dijo que no estaba claro quén llevaba esas competencias, si Urbanismo o Medio Ambiente", explica.

Tras varias visitas y muchas llamadas, le recomendaron que hablara con Disciplina Urbanística, y solicitó una cita con la teniente de alcalde de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda Pública, Leonor Caballero, una cita para la que todavía no ha sido convocada.

Entre tanto, y cansada de esperar, la afectada ha acudido al Defensor del Pueblo Andaluz, que después de estudiar su caso ha abierto una investigación. Esta vecina lamenta "el desamparo absoluto que siento", a pesar de estar convencida de tener toda la razón, ya que en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) vienen claramente detallados todos los requisitos técnicos para la instalación y funcionamiento de los equipos de las clínicas dentales, y donde se dice claramente que los equipos deben estar aislados acústicamente, algo que no ocurre en este caso, ya que se ubican en el patio al aire libre.

La mujer asegura que se trata de un ruido muy molesto, durante todo el día, sobre todo el ruido que procede de una turbina. "He aguantado mucho y he tratado de solicionarlo por las buenas, pero no ha sido posible", lamenta, por lo que confía en que, tras la larga espera, finalmente las gestiones realizadas puedan dar sus frutos y la clínica tenga que insonorizar sus equipos, como establece la normativa.