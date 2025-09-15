Un portuense denuncia ante la Delegación Territorial de Salud el exceso de ruido de los chiringuitos

Cuando está a punto de concluir un verano en el que las protestas por el exceso de ruido en El Puerto han sido la tónica habitual, incluyendo una concurrida protesta ciudadana a finales del pasado mes de julio, un vecino de la ciudad ha dado un paso más y ha acudido a la Delegación territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Cádiz para denunciar el exceso de ruido que se sufre en determinadas zonas de la ciudad.

En su denuncia expone que en la zona de Puerto Sherry se vienen desarrollando actividades de hostelería y ocio en varios chiringuitos "que generan una grave contaminación acústica continuada, con niveles que superan los límites legales permitidos, afectando directamente al descanso, la salud y la calidad de vida de los vecinos".

En el informe se observa cómo desde el horario de apertura de los chiringuitos, a primera hora de la tarde, los decibelios se disparan, llegando a rozar en ocasiones los 80 dB, cuando el límite en los exteriores urbanos suele ser de 65 decibelios en horario diurno.

El denunciante presenta además un informe sonoro realizado por un técnico competente, en el que se constata la superaciónn de los valores límite de inmisión de ruido, conforme a la normativa andaluza y municipal en vigor.

Según el denunciante "la autoridad sanitaria tiene la obligación de velar por la protección de la salud frente a los los riesgos ambientales" y añade que "el principio de precaución sanitaria obliga a la administración a intervenir de forma inmediata en caso de contaminación acútica prolongada, reconocida por la Organización Mundial de la Salud como factor de riesgo de insomnio, hipertensión, estrés crónico y otras patologías".

Por ello, este ciudadano insta a la Junta a "que de forma urgente y cautelar se ordene la suspensión de la actividad de los establecimientos responsables, mientras persista la situación de superación de los niveles de ruido", y pide "que se adopten medidas de inspección inmediata y verificación oficial de los niveles de ruido en la zona". Así mismo, solicita "que se inste formalmente al Ayuntamiento de El Puerto y a la autoridad competente en materia de Medio Ambiente a proceder contra los responsables", y "que se incoe expediente sancionador ante esta actividad nociva para la salud pública, o en su defecto se de traslado a la autoridad sancionadora".