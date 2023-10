Los ecologistas creen que el ecoresort anunciado en El Puerto es un subterfugio para urbanizar el suelo protegido

Ecologistas en Acción muestra su rechazo al ecoresort en el pinar de Gargollo y denuncia públicamente la pretensión de urbanizar la finca, clasificada en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como Suelo No Urbanizable, por medio de una operación fraudulentamente ecológica.

Tras la presentación del proyecto al Ayuntamiento por la empresa Giralda Campamento, S.L., "es sorprendente que el alcalde y la concejala de Urbanismo, en vez de informarles de la inviabilidad de construir una urbanización en esta finca, les den su apoyo", dicen los ecologistas.

"El proyecto, denominado Green Eagle Ecoresort (parece que a los promotores urbanísticos les cuesta denominar a sus proyectos en castellano), incluye 133 mobile home de nueva generación, o sea, casas de madera, y 96 tiendas glamping de lujo, o sea, casas de lona. Sus promotores aseguran que son 0% invasivas, por lo que deben ser casas flotantes", ironizan desde el colectivo.

También aseguran los promotores que es el primer ecoresort de Andalucía, "lo cual es falso, puesto que con este subterfugio vienen proliferando por toda Andalucía. En nuestra provincia se están tramitando proyectos de glamping en la Dehesa de las Yeguas (Puerto Real) y en Vejer de la Frontera, y también en Valdevaqueros se pretende construir otro ecoresort".

Para Ecologistas en Acción "es lamentable que el Ayuntamiento considere este precioso pinar como finca en desuso, y parece que la única finalidad que se le ocurre es urbanizarlo. Consideramos una tomadura de pelo asegurar que con este proyecto se va a recuperar una zona de pinar degradada sin aprovechamiento económico ni social abriendo el monte a la ciudad y permitiendo el desarrollo económico de la zona".

Hace unos meses en esta finca se produjo una gran tala de pinos, autorizada por la Junta de Andalucía, teóricamente para entresaca y protección contra incendios. "Esta actuación ya tenía posiblemente la finalidad de allanar el camino para esta urbanización", dicen desde el colectivo.

También advierten al alcalde que para justificar estos proyectos "ya no cuelan las promesas de creación de puestos de trabajo, en primer lugar, porque las cifras que se prometen terminan siendo falsas, y en segundo lugar porque la destrucción de un bosque no puede compensarse con puestos de trabajo. Además, hay suelos urbanizables en El Puerto donde se pueden construir complejos turísticos como este sin dañar el medio ambiente, pero al final se opta por suelos no urbanizables, por la sencilla razón de que son más baratos", insisten.

Hay que recordar que ya se pretendió urbanizar esta finca en el anterior PGOU (anulado por el Tribunal Supremo), pero las alegaciones de Ecologistas en Acción fueron aceptadas por la Junta de Andalucía, lo que obligó al Ayuntamiento a clasificar esta finca como Sistema General de Espacios Libres. Ecologistas en Acción va a exigir que se mantenga en el nuevo PGOM esta protección, y que se garantice la conservación de este pinar.