Los ecologistas piden a la Junta que asuma las competencias municipales de inspección urbanística en El Puerto

Ecologistas en Acción ha denunciado "el colapso reinante en el Área de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María" y reclama la asunción por parte de la Junta de Andalucía de las competencias en inspección "ante las continuas paralizaciones y caducidades en los expedientes de protección de la legalidad urbanística. El Plan Municipal de Inspección Urbanística, en vigor desde hace más de dos años, continúa sin aplicación", señalan.Este colectivo colaboró con el Ayuntamiento en 2019 en la elaboración de un Plan de Inspección Urbanística del que carecía el municipio, y que fue aprobado por unanimidad por el Pleno municipal. Los Planes de Inspección Urbanística de los municipios son obligatorios según se establece en el Decreto 60/2010 de 16 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía. En el propio Plan de Inspección ya se advertía a los responsables del Área de Urbanismo que su aplicación sería muy complicada si no se incrementaban los medios personales.Ante la solicitud de Ecologistas en Acción sobre el desarrollo y ejecución del Plan se les dijo que, precisamente por falta de personal, no se han realizado las inspecciones establecidas, y que debería corresponder en el primer bienio con zonas no urbanizables de especial protección, con el objetivo de evitar la proliferación y aumento de parcelaciones y edificaciones ilegales en estas zonas protegidas. Menos aún se han llevado a cabo el seguimiento y control de las intervenciones como se señala en el citado Decreto."Si esta situación es ya lo suficientemente grave, el propio trabajo diario de inspección, atención de denuncias o trabajo administrativo de gestión de expedientes tampoco se está realizando con la diligencia debida, dando lugar a paralizaciones continuas, caducidades y prescripciones de los mismos", denuncian.Los ecologistas recuerdan que "esta situación no es nueva y viene arrastrándose desde hace años con la pasividad y complicidad de los responsables políticos, que no adoptan decisiones ni proporcionan los medios adecuados para el cumplimiento de la legalidad urbanística, consintiendo un caos urbanístico y un desastre medioambiental de imposible reparación y con una negra hipoteca para futuras generaciones. Esta falta de actuación de disciplina urbanística está creando una sensación de impunidad que, unida a la reciente anulación del PGOU por el Tribunal Supremo, nos va a llevar de nuevo a un resurgimiento de nuevas parcelaciones y construcciones ilegales", advierten.Ecologistas en Acción ha realizado desde al año 2016 el seguimiento de más de 50 expedientes de protección de la legalidad y 20 sancionadores, en los que está personada como parte interesada, "y el resultado no puede ser más desalentador. La mayoría de estos expedientes abiertos corresponden a parcelaciones y construcciones en terrenos de especial protección como son El Barranco, Coto de la Isleta, Sierra de San Cristóbal, Vía Verde, Corredor Verde, Cinturón Verde o Pinar de Coig. De todos los expedientes analizados, no tenemos constancia de ninguna demolición subsidiaria por parte del ayuntamiento, y las demoliciones voluntarias son insignificantes. Estamos hablando de expedientes muchos de ellos de más de diez años de antigüedad, y son innumerables las paralizaciones así como las caducidades y prescripciones de los mismos, con lo que la eficacia administrativa en la aplicación de la Ley es nula".Por otra parte, han detectado que en numerosas ocasiones no se notifica el inicio del expediente a la Fiscalía cuando existe obligación, ni se abre en paralelo expediente sancionador. En la actualidad, nos consta que no se abren expedientes ni aún existiendo denuncia previa, o se demoran en el tiempo por falta de inspecciones, no se comprueban las paralizaciones ni se ejecutan otras medidas coercitivas previstas en el Reglamento, por lo que el efecto llamada es inevitable."Nos consta que el personal adscrito a Disciplina Urbanística es insuficiente para cumplir con todos los cometidos del citado departamento, pero es competencia de los responsables políticos remover todos los obstáculos para que se cumpla la Ley, ya que de lo contrario y a sabiendas estarían prevaricando", señalan.Por todo lo expuesto, la asociación va a proponer que la Junta de Andalucía se avoque las competencias en El Puerto de la disciplina urbanística "dada la inactividad y dejación en las inspecciones y falta de personal, tal y como está previsto en la Ley 7/2002 Urbanística de Andalucía, y en el Decreto 60/2010 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, todo sin perjuicio de la exigencia de responsabilidades en el ámbito penal para proteger el interés general de la ciudadanía de El Puerto de Santa María que ha respetado la legalidad urbanística a la hora de adquirir su vivienda, así como el derecho a disfrutar de una ciudad compacta y medioambientalmente sostenible, no contaminada por innumerables fosas sépticas, pozos ilegales y destrucción de territorio".