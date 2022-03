Los ecologistas celebran el Día de los Bosques en El Puerto con la replantación de árboles en zonas urbanas

Mañana lunes, día 21 de marzo, se celebra el Día Internacional del Árbol y de los Bosques. Con ocasión de esta fecha, Ecologistas en Acción ha puesto en marcha la campaña 'Aquí falta un árbol' para denunciar la progresiva pérdida del patrimonio forestal y urbano en El Puerto de Santa María y su término municipal.

Con motivo de la conmemoración, Ecologistas en Acción plantará varios árboles en diferentes alcorques vacíos de la ciudad, en el entorno del I.E.S. Pintor Juan Lara, una acción encaminada a reclamar la reposición y mejora del arbolado en el conjunto urbano, y en la que participarán alumnos de dicho instituto.

Los ecologistas exigen la reposición de todo el arbolado perdido en la ciudad en los últimos años, mediante dicha campaña, solicitando la plantación de especies que con el tiempo no causen daños en el acerado o a las conducciones de luz y agua.

Los ecologistas recuerdan que en El Puerto "tenemos un importante patrimonio forestal silvestre y urbano que no deja de decrecer, víctima de la vorágine urbanística y de la falta de sensibilidad y la política arboricida instaurada desde hace años entre nuestros responsables políticos y gestores municipales".

Respecto al arbolado urbano en particular, "la situación no parece mejorar con los sucesivos cambios de gobierno". Y es que dicho arbolado urbano "debe estar plenamente integrado en el paisaje de la ciudad, precisando de una adecuada gestión. Sin embargo, los gobernantes en El Puerto parecen desconocer su importancia, y a pesar de que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos, desde años está instaurado en el Ayuntamiento una falta de sensibilidad y política arboricida que no parece cesar".

Los ecologistas recuerdan que el arbolado "forma parte del patrimonio urbano", como el patrimonio cultural o arqueológico, "siendo de interés público su mejora y conservación. Sin embargo, sigue perdiéndose sin que nadie lo remedie: los alcorques vacíos no se reponen o se hormigonan, se cortan sin justificación o sin buscar alternativas, no se cuidan ni se mantienen, o se realizan podas abusivas. Es urgente incrementar el patrimonio forestal urbano y su cuidado", insisten.

Para ello, es preciso una adecuada gestión y planificación, "no sólo ambiental sino también urbanística, urgiendo la elaboración de un Plan Forestal Municipal que recoja objetivos, censo del arbolado urbano, actuaciones previstas y normas, todo ello en un marco de participación social".

En cuanto al patrimonio forestal, los ecologistas recuerdan que El Puerto ha sufrido en los últimos años un fuerte proceso de deforestación que ha destruido muchos de los pinares que eran parte de su paisaje, "siendo sustituidos por bloques de apartamentos y urbanizaciones". Desde 1991 se calcula que se han destruido cerca de 2.000.000 metros cuadrados de terrenos forestales, con especial incidencia en la Costa Oeste y el entorno de la variante de Rota.

Las zonas forestales en El Puerto ocupan hoy una superficie aproximada de 600 hectáreas, siendo el pinar de las Dunas de San Antón el gran referente, cuya gestión corresponde a la Junta de Andalucía. En los últimas semanas se han realizado trabajos de clareo del pinar y cortas junto a las urbanizaciones colindantes, "algunos de dudosa justificación".

Los ecologistas subrayan que existen igualmente otros bosques de gran interés, como los pinares municipales de Coig, Pozos de la Piedad, Coto de la Isleta, Cuvillo, El Manantial, la Sierra de San Cristóbal o Valdelagrana, y otros semiurbanos como El Oasis o El Pilar. También otra zonas forestales de titularidad privada "que el PGOU de 2012, anulado por el Tribunal Supremo, declaraba en parte como suelos urbanizables, contemplando la construcción de numerosas viviendas. En algunos de estos pinares urgen trabajos de saneamiento y limpieza".

El nuevo PGOU, actualmente en elaboración, concluyen los ecologistas, "debiera declarar todas las masas forestales del término municipal como Sistema General de Espacios Libres, garantizando su total protección y conservación".