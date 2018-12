Don Mendo continúa arrancando carcajadas un siglo después de su estreno

Dicen que una persona sólo muere cuando es olvidada. Y el viernes quedó claro que Pedro Muñoz Seca está más vivo que nunca.

El dramaturgo portuense volvió a divertir al público con La venganza de Don Mendo cien años después de su estreno en el Teatro de la Comedia en Madrid. Desde las 20:30 horas el patio de butacas, donde no quedó ni un asiento libre, se entregó por completo a la versión que fue interpretada en esta ocasión por la fundación de teatro ‘Corral de Comedias’, de Almagro, quienes sorprendieron con un montaje donde la interacción con el público fue constante: desde el inicio de la obra (con Don Nuño, Doña Ramírez y Magdalena entre los asientos), hasta los cambios de jornada. Quizás ese fue el único fallo: no haber contado con actores locales para representar una de las obras más queridas por todos los portuenses. Incluso en alguna que otra ocasión, se podía escuchar entre el patio de butacas a algún que otro espectador que no podía contenerse a recitar los versos más conocidos de la obra. Seguro que más de uno volvió a su infancia con los versos de Muñoz Seca.