Tarde infinita de domingo

Silencio. Los pájaros cantan. Mis pasos resuenan en el hueco que hay entre la capilla de La Aurora y la puerta de Las Campanas (y mira que llevo zapatillas de deportes). En la plaza del El Polvorista me sorprende el ruido del agua de la Fuente. Es la primera vez que consigo escucharla en mis 28 años de vida. Me paro y pienso. "¿Sería esto mismo lo que escuchaban mis padres de niños? ¿sonaría El Puerto así hace 50 años antes de la llegada masiva de coches?".

Ya ha pasado una semana desde que el Gobierno decretase el Estado de Alarma. Una semana donde la vida en El Puerto sigue abriéndose pasos a duras penas, luchando por continuar adelante con toda la normalidad que se admisible -si es que eso es posible-; una semana que se resume en 10 días, 240 horas, 14.4000 minutos y 864.000 segundos extraños y raros, pero donde a pesar de todo la gente ha sabido respetar las normas.

Esta mañana por las calles del centro faltaba algo. Las fruterías estaban abiertas, las carnicerías, las panaderías y las farmacias. Como un día cualquiera. Había gente por la calle. También como otro día cualquiera. Pero apenas se miraba. Faltaba la alegría, el saludo y ese contacto que aunque sea en la distancia te llena de calor. Faltaba ese "¡Hola Mari, ¿dónde vas?" que tanto alegra a uno el ánimo. Por las bocas tapadas con mascarillas ya no se escucha nada y de las manos con guantes - complemento imprescindible para esta temporada- ya no se escapan saludos, ni se pasan bolsas de la compra, ni nada de nada. El dinero, los centimillos del pan de todos los días, ha desaparecido y ahora la mayoría de los comercios cuelgan un cartel donde dicen que prefieren el pago con tarjetas "para así evitar el contagio". Son medidas que, aunque se adoptan libremente, constriñen y ahogan.

Parece como si la vida no terminara de arrancar. Como si todo fuera a ralentí. Como si el día hubiera quedado atrapado en una infinita tarde de domingo. A medio gas, perezosa y arrastrando las fuerzas. Los comercios, parsimoniosamente, siguen atendiendo. Las filas, de uno en uno, rebosan por las puertas de los locales -parece que la gente se ha tomado en serio eso de respetar la distancia de seguridad-, y los supermercados siguen vendiendo. No obstante, no pueden decir lo mismo en el Mercado de la Concepción, donde los pasillos se veían totalmente vacíos. En parte esto es normal. Hoy es lunes. Todo portuense en condiciones sabe que los lunes no hay mercancía y que el día bueno para comprar es el martes, cuando a los barcos les ha dado tiempo de traer el pescado fresco. No obstante, no existen excusas para las fruterías y carnicerías que a duras penas sobreviven estos días con los encargos y repartos. "Aquí todo el mundo está yendo a los supermercados y no se acuerda que nosotros seguimos abiertos", explica un carnicero mientras prepara los avios de un puchero. Al otro lado del mostrador, con una mascarilla y totalmente protegido, los espera un repartidor que dicta desde la pantalla de su móvil los pedidos que tiene para el día. "Nosotros ya hacíamos esto, pero ahora sí que se ha disparado y lo principal lo atendemos de esta manera".

En contraste, la puerta de los supermercados con gente esperando para poder entrar. Algunos de ellos, con un guardia de seguridad a la entrada, obliga a ponerse guantes y desinfectarse las manos antes de acceder al local donde las cajeras ya se protegen con mamparas. Hay cliente que aún se resiste y hay que volver a explicarles las normas por décima vez; pero la mayoría acata las instrucciones. "Yo vengo corriendo a por un par de cosas y me voy ya para mi casa", se escuchan entre varias conversaciones en un rosario infinito de excusas y explicaciones. Andar en estos tiempos por la calle sin razón está mal visto. Durante mi camino me cruzo con algunas personas. No son muchas. En su mayoría repartidores. Pero ahora, a cada cara que se ve y que no tiene el nombre de ninguna empresa a la espalda, se la mira intentando averiguar el motivo de su salida. "¿Y este hombre dónde va sin bolsas ni nada?". A la misma vez, me llega la noticia de un altercado ayer por la noche en la barriada de Los Milagros, hasta donde tuvieron que acercarse tres coches de la Policía Local y siete de la Nacional por una pelea entre vecinos. En fin... siempre habrá gente que se siga saltando las normas.

Ahora el saludo mañanero y cotidiano ni se hace. La prisa y el estrés por trabajar y comprar ha sido sustituido por la prisa por volver pronto a casa y la agonía del no hacer nada. Esperemos que esta tarde infinita de domingo no se alargue mucho y volvamos pronto a nuestros lunes.