'La Dolce Cuarentena': la última obra de Manolo Gago

Nadie puede decir que Manolo Gago no esté aprovechando la cuarentena. De nuevo, y en menos de un mes, otra nueva obra del director portuense ve la luz.

Ahora, después de La Cuarentena (el corto con el que el director ha participado en el Cuarentena Film Festival), ve la luz La Dolce Cuarentena otro cortometraje que parte del bloqueo creativo que los artistas sufren en ciertas ocasiones. "Esta historia surgió tras un bloqueo. El corto anterior había sido un éxito y la gente me animaba a hacer más cosas, pero eso crea un cierto agobio. Intenté probar con planos e imágenes que no grabé en la anterior. Me puse la banda sonora de la Dolce Vita; en general me gusta Fellini y de ahí empecé a grabar y grabar", asegura el director.

El resultado ha sido un corto sencillo pero de grandes resultados, con planos, espacios y encuadres muy bien aprovechados (grabados de nuevo en su propia casa). El resto de la calidad corre a cargo del sonido y el montaje, tremendamente cuidados. En definitiva: una producción modesta -pero que apunta a la calidad- donde el portuense vuelve a contar con la ayuda de sus padres -Chuchi Gago y Nana Gaztelu- y de las actrices Nana Gaztelu y Adiuntz Úbeda.