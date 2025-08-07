Detenido en El Puerto por estafar casi 8.000 euros en productos cárnicos a empresas de la Sierra de Huelva

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en El Puerto de Santa María por supuestamente estafar productos valorados en casi 8.000 euros, principalmente jamones y paletas 100 % de bellota, a empresas cárnicas de la Sierra de Huelva. Se le imputan, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, un total de cinco delitos de estafa, dos de estafa en grado de tentativa, cuatro delitos de falsificación de documento privado y tres delitos de suplantación de identidad.

Las investigaciones comenzaron al recibirse varias denuncias de empresarios de industrias cárnicas de la Sierra de Huelva, de Hinojales, Aracena y Corteconcepción, ya que habían realizado venta de sus productos a un tercero no llegando a recibir el cobro de los mismos.

Tras practicar diferentes gestiones, se supo que el hombre habría usado un 'modus operandi' muy similar en la mayoría de los delitos investigados, consistente en contactar con personas de las empresas perjudicadas para solicitar la compra de productos cárnicos de alto valor, siendo habitual el requerimiento de jamones y paletas 100 % de bellota, utilizando para ello medios de comunicación telemática.

Una vez encargados los productos, esta persona simulaba su pago remitiendo a los perjudicados justificantes bancarios con supuestas transferencias que resultarían ser fraudulentas, suplantando incluso la identidad de terceros.

Identificada esta persona, una vez detenida, se verificó que le constaban seis requisitorias judiciales, por delitos similares.

Estos hechos han causado una gran alarma social entre los empresarios de la zona ya que el varón tiene altos conocimientos del sector cárnico, suponiendo un perjuicio económico a las empresas perjudicadas de un total de casi 8.000 euros, así como más de 9.500 relacionados con dos delitos de estafa en grado de tentativa que no llegaron a consumarse.

La operación ha sido realizada por el Equipo de Policía Judicial de Aracena y el Equipo ROCA 1.

El detenido y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.