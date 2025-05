Denuncian una nueva agresión a un funcionario de Puerto 3

El Puerto/El sindicato Tu abandono me puede matar ha denunciado un nuevo incidente en la prisión de Puerto 3. El hecho se produjo en la mañana del miércoles 14 de mayo, cuando un interno catalogado como muy peligroso y que se encontraba ingresado en el módulo 1, Y.E.A., agredió brutalmente a uno de los funcionarios que presentaban servicio en el departamento, causándole un probable desprendimiento de retina, teniendo que ser tratado en la enfermería de la prisión y con posterior traslado a un centro hospitalario externo. Solo la rápida intervención de los demás compañeros y su gran profesionalidad consiguieron que el incidente no fuera a mayores, siendo el interno trasladado al departamento de aislamiento.

Estos incidentes son debidos, según el sindicato, "a la política de buenismo por parte de la administración, en la que los incidentes no son tratados con la gravedad que se merece desde Madrid. A ello se uno la situación de un Cuerpo, el de los Funcionarios de Prisiones, que son ninguneados por un gobierno que no les aprueba la condición de agentes de la autoridad que dan lugar a que agresiones cómo esta queden en una simple falta administrativa y que no será tratado con la gravedad que se merece. Desde estas líneas mandamos un fuerte abrazo al funcionario implicado, deseándole una pronta recuperación".