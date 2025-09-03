La denegación de licencia al ecoresort del Pinar de Gargollo, a pleno este viernes en El Puerto

El pleno municipal ordinario correspondiente al mes de septiembre se celebrará este viernes en El Puerto, con un orden del día que incluye la denegación de la licencia al proyecto de actuación presentado por la empresa Giralda Campamento S.L., para la implantación de un campamento turístico como actividad extraordinaria en suelo rústico, en la Carretera Puerto-Rota.

Fue a principios de agosto cuando se conoció que la Junta de Andalucía informaba negativamente sobre el proyecto, argumentando que se trata de "una Zona de Especial Reserva para localización de actividades, el ZERPLA 2 Zona Cantarranas del Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz (POTBC), que prevalece sobre el PGOU", y que este proyecto "contradice las directrices y normas este POTB". Otras razones para desestimar el proyecto son que se pretendía implantar sobre suelos identificados como zonas sometidas a riesgos naturales, en concreto de explotación y contaminación del acuífero; que el PGOU en vigor prohíbe expresamente las instalaciones deportivas, turísticas o recreativas; que induce a la formación de un nuevo asentamiento; que afecta a un Sistema General de Comunicaciones y que no se justifica su impacto paisajístico".

El proyecto proponía un camping de lujo formado por 229 unidades de alojamiento (en su mayoría cabañas y tiendas glampling), con una capacidad total de 1.033 plazas para una superficie total de 54.547 m2.

El informe de la delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda era preceptivo y vinculante, lo que obliga a adoptar el acuerdo la denegación del proyecto de actuación solicitado por la mercantil Giralda Campamento S.L. en el pleno que se celebra este viernes.

Otros asuntos que se abordarán en la primera parte del pleno, para asuntos con carácter resolutivo, son la aprobación del inicio de expediente para la concesión del Título de Hijo Adoptivo de la ciudad al religioso Aniano García del Cubo, a título póstumo, y la propuesta de aprobación como fiestas locales de 2026 de los días 4 de mayo y 8 de septiembre, con motivo del Lunes de Feria y la festividad de la Patrona, la Virgen de los Milagros.