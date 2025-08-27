La Feria de El Puerto se adelantará en 2026 a finales de abril, tras unos años de celebración tardía

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de El Puerto aprobará este jueves la fecha de la Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino en 2026, que se celebrará entre los días 29 de abril y 4 de mayo. Con esta decisión se adelanta sensiblemente la fecha del festejo con respecto a las últimas ediciones, cuando el festejo se retrasó hasta el mes de junio, resintiéndose en algunas ocasiones por las altas temperaturas, como ocurrió el pasado año.

Así, este año la Feria de El Puerto coincidirá en la mayoría de sus jornadas con la de Rota, que se celebrará del 30 de abril al 3 de mayo, pero se aleja de otras ferias cercanas como la de Puerto Real, que será del 3 al 8 de junio, o la de Sanlúcar, que será del 2 al 7 de junio.

La Feria de Sevilla será del 21 al 26 de abril y la de Jerez del 9 al 16 de mayo, y el Gran Premio de España de Motociclismo se celebrará justo antes de la Feria de El Puerto, entre los días 24 y 26 de abril. Este año la Semana Santa arrancará el 29 de marzo y se desarrollará hasta el 5 de abril. En cuanto a la romería del Rocío, será entre los días 22 y 25 de mayo.

Se evitan así las críticas derivadas de la tardía fecha escogida este año, del 28 de mayo al 2 de junio, cuando el calor hizo estragos, coincidiendo además el festejo con otras ferias vecinas.

Históricamente, la fecha más repetida para la celebración de la Feria portuense ha sido el mes de mayo, siendo el día en el que más pronto se ha celebrado el 24 de abril, en el año 2013. Abril presenta siempre el riesgo de posibles lluvias, pero en realidad las inclemencias meteorológicas son siempre imprevisibles.