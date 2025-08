La Junta tumba el camping de lujo en el pinar de Gargollo en El Puerto

En mayo de 2024 el Ayuntamiento de El Puerto daban a conocer un nuevo proyecto en la ciudad: la construcción del primer ecoresort en Andalucía en el pinar El Gargollo, en la carretera entre El Puerto y Rota. En concreto, según explicaron desde el Consistorio, se trataba un camping de lujo "completamente respetuoso con el medio ambiente", formado por 229 unidades de alojamiento (en su mayoría cabañas y tiendas glampling de lujo), con una capacidad total de 1.033 plazas y que ocuparía una superficie total de 54.547 m2. "El complejo se proyecta con un exhaustivo respeto a la orografía del terreno y al pinar existente, permitiendo el mantenimiento del ecosistema. Además, permitirá recuperar una zona de pinar degradada sin aprovechamiento económico ni social abriendo el monte a la ciudad y permitiendo el desarrollo económico de la zona", aseguraban desde el área de Urbanismo.

Sin embargo, finalmente, este proyecto no se va a poder llevar a cabo ya que la Junta de Andalucía -concretamente la delegada Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Mª del Carmen Sánchez Barrera- ha remitido un escrito informando negativamente sobre el proyecto. Las razones para que dichos planes, promovidos en un principio por la empresa Giralda Campamento S.L, son varios. "En primer lugar este futuro camping está incluido en la Zona de Especial Reserva para localización de actividades: ZERPLA 2 Zona Cantarranas del Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz (POTBC), que prevalece sobre el PGOU, y que este proyecto contradice las directrices y normas este POTB", aseguran desde Ecologistas en Acción. "Además otras razones para desestimar este proyecto son que se pretende implantar sobre suelos identificados como zonas sometidas a riesgos naturales, en concreto de explotación y contaminación del acuífero; que el PGOU en vigor prohíbe expresamente las instalaciones deportivas, turísticas o recreativas; que induce a la formación de un nuevo asentamiento; que afecta a un Sistema General de Comunicaciones y que no se justifica su impacto paisajístico", añaden quienes en su día ya presentaron un total de 48 alegaciones. No obstante, a pesar de todo ello, "el Ayuntamiento prosiguió su tramitación haciendo perder el tiempo a los funcionarios del ayuntamiento y de la Junta de Andalucía".

"El pinar de Gargollo es una zona forestal de gran valor ecológico que debe mantener su actual especial protección. La finca Gargollo se encuentra situada en un ecosistema de dunas y pinar de los que ya apenas quedan en la ciudad, pues la mayoría han sido urbanizadas en estas últimas décadas", recuerdan los Ecologistas. "El informe de la delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda es preceptivo y vinculante, lo que obliga al próximo Pleno a celebrar en septiembre a adoptar el acuerdo la denegación del proyecto de actuación solicitado por la mercantil Giralda Campamento S.L. ".