Pesar por el fallecimiento del hermano Aniano, un sacerdote muy querido en El Puerto

Ha fallecido, a los 94 años de edad, el hermano Aniano, un sacerdote de La Salle muy querido en El Puerto, donde pasó más de 40 años educando a diferentes generaciones de portuenses.

Aniano García del Cubo era un miembro muy querido en la comunidad lasaliana, donde su muerte ha causado una honda tristeza. Era también un enamorado del deporte, sobre todo del baloncesto, y durante más de 15 años se dedicó al deporte base, además de realizar labores de voluntariado en diferentes ámbitos locales, así como en las prisiones portuenses y de participar activamente en la lucha contra la droga.

El Ayuntamiento, a través de un post del alcalde, Germán Beardo, en redes sociales, ha anunciado que se le va a proponer como Hijo Adoptivo de El Puerto a título póstumo.

Al hermano Aniano (Güili) lo trasladaron al Centro de Hermanos Mayores de La Salle en Jerez de la Frontera, tras el cierre de la Comunidad de Hermanos del Colegio La Salle de El Puerto de Santa María, en el año 2020.

Tras su llegada a la ciudad en 1978 desde el colegio La Salle Almería, llevaba entonces 42 años viviendo en el colegio La Salle Santa Natalia, en la céntrica calle La Rosa.

Desde estas líneas nos sumámos al pesar por su fallecimiento.