El déficit de Suvipuerto se abordará de nuevo en pleno este próximo viernes

El edificio municipal de Rejas Verdes acogía en la tarde de hoy un encuentro convocado por la concejala de Vivienda y presidenta de la empresa municipal Suvipuerto, Matilde Roselló, en el que participaron las personas que integran el Consejo de Administración de la empresa municipal y los grupos de la oposición.

En la reunión se informó a los asistentes de la situación económica de Suvipuerto y de cómo la empresa ha ido reduciendo de forma paulatina la morosidad, al tiempo que durante los dos últimos años la sociedad ha cerrado con beneficios sus cuentas anuales. Matilde Roselló también ha recordado que esta cuestión se lleva al Pleno municipal porque así lo requiere la propia ordenanza municipal aprobada en 2014. Al encuentro, que duró aproximadamente una hora, acudieron la presidenta de Suvipuerto, Matilde Roselló; el alcalde de la ciudad, David de la Encina; el concejal José Luis Bueno; miembros del Consejo de Administración de la sociedad; la Coordinadora de Viviendas; y representantes de Ciudadanos El Puerto y el Partido Popular.

El pleno se ha convocado para este viernes, 22 de febrero, a las 9:30 horas.Como se recordará, en el pleno ordinario del mes de febrero celebrado el pasado día 6 se abordaba la subsanación del déficit de la empresa municipal, para lo que se requería a los grupos municipales que apoyaran destinar a la empresa una partida de algo más de 44.000 euros.

La propuesta consistía en destinar una partida de 44.223 euros a las arcas de la empresa para cuadrar las cuentas de 2018. Aunque Levantemos se abstuvo, el Partido Popular, Ciudadanos y el edil no adscrito Carlos Coronado votaron en contra, por lo que la propuesta no fue aprobada, argumentando los grupos entre otras cosas que el equipo de gobierno no ha sabido atajar la morosidad de los inquilinos.

La edil de Vivienda, Matilde Roselló, recordó en la sesión que buena parte de esta deuda viene de gobiernos anteriores y que en este mandato la empresa municipal ha tenido que hacer frente al pago de varias sentencias y obligaciones adquiridas en etapas anteriores, al tiempo que recordó que el pleno respaldó un informe de la Concejalía de Fomento que advertía que mantener en marcha la empresa supondría un coste para las arcas municipales.

El equipo de gobierno confía en poder sacar adelante la propuesta en el pleno extraordinario que se celebrará este viernes, para poder garantizar el funcionamiento de la sociedad, encargada de gestionar el parque municipal de viviendas, en el que residen un total de 364 familias portuenses.