"Pasen señores, pasen y vean"

Última función de abono de la temporada teatral de Otoño 2021 en el teatro municipal Pedro Muñoz Seca. Lo nunca visto es una función sobre “juguetes rotos”, una disquisición sobre el inexorable paso del tiempo, sobre personajes que han luchado toda su vida por conseguir el triunfo y la admiración de quienes les rodean, sin conseguirlo.

Estoy hablando en plural y en realidad me estoy refiriendo a una sola persona, a una vieja profesora de baile que ha dedicado toda su vida a enseñar a los demás, niños y niñas, lo que ella hubiera deseado para sí. Su vida ha sido trabajo y esfuerzo y renuncia ha hacer lo que mas le hubiera gustado en el mundo, actuar, bailar ante el público, escuchar los aplausos, pero no ha tenido tiempo para hacerlo, la vida, el tiempo, la ha hecho vieja sin cumplir sus deseos. Ahora se da cuenta de su error. La academia deberá de cerrar por no poder afrontar los pagos pendientes. Ya no quedan alumnas, solo recuerdos y en un último intento de no dar por perdida su vida, decide dirigirse a sus antiguas alumnas, ya mayores, para junto a ellas, montar un último espectáculo que sería “lo nunca visto”, pero a su llamada solo acuden dos de ellas, un ama de casa y una yonki gallega. Y ajena al fracaso, sobre ellas dos, con ellas dos, la vieja profesora montará el espectáculo para conseguir presentar al público, ¡¡¡lo nunca visto!!!.

La obra puesta en escena por La Estampida es original y está dirigida por José Troncoso, autor gaditano, que consolida ese estilo suyo tan personal, con claras influencias de La Zaranda, influencias sobre todo estéticas, pero no solo de la Zaranda, José Troncoso bebe de las fuentes del teatro, desde la pantomima, la Comedia de Arte, el mimo, el teatro griego con el coro interrogando a la protagonista, del teatro del absurdo de la Ópera, del Flamenco, incluso incluyendo canciones populares de todos conocidas, todo le sirve para crear un universo particular, pero, a pesar de ser ingeniosa y estar bien construida, no resultaría convincente sin la participación en la función de unas actrices que la hicieran creíble, como lo hacen Belén Ponce de León , Ana Turpin y Alicia Rodríguez, que interpretan a Maricarmen, recién fugada de su hogar, y Sofía, una yonqui, junto a la vieja profesora.

Aunque Troncoso nos cuente la historia en clave de comedia Lo nunca visto es un drama en el que autor ahonda en las tragedias de estos tres personajes y aborda un tema tan importante como es el paso del tiempo. Araceli, la vieja profesora interpretada por Belén Ponce de León, una mujer que se niega a asumir la vejez y las decisiones equivocadas tomadas en el pasado con la imposibilidad de volver a atrás para corregir aquellos hechos dolorosos que han marcado su vida. Este es el caso también de Sofia y Maricarmen, dos mujeres que darían su vida por volver al pasado y reconducir sus caminos.

La puesta en escena, con dramaturgia y dirección del propio Troncoso, es depurada y cuidada, consiguiendo un montaje sumamente teatral que nos muestra “teatro dentro del teatro”. El diseño de la iluminación de Juanan Morales es muy acertado y el uso de la música, perfecto y en ocasiones emocionante. La escenografía, por otra parte, creada por Juan Sebastián Domínguez, es sencilla pero acertada. Una tela de terciopelo rojo, una barra móvil para practicar ballet y un par de sillas blancas. La función tiene todo el encanto del teatro independiente, de ese teatro mas propio de la Universidad y los festivales culturales, que de los circuitos comerciales.

Los espectadores, que llenaban el teatro, premiaron con una larguísima ovación el trabajo de las tres actrices y del director y autor de la obra. Buen broche para cerrar esta temporada de Teatro de Otoño en nuestro teatro municipal.