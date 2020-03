En plena crisis del Coronavirus comienzan a asaltar dudas que antes no se tenían. Ahora no sabemos cómo actuar. Algo tan natural como acercarse a saludar comienza a no ser recomendable y otros gestos -como dar dos besos- quedan totalmente prohibidos.

Similar está ocurriendo con los viajes en el coche, donde los transportes de varios pasajeros comienzan a ser sancionados. Es muy complicado respetar la distancia de seguridad en un espacio tan pequeño, pero aquí te contamos las medidas a seguir para evitar problemas:

En primera lugar hay que tener en cuenta que el asiento del copiloto no puede ir ocupado en ningún caso (tampoco en los taxis). Este espacio debe ser respetado con el fin de mantener la distancia de seguridad máxima con el conductor.

En cuanto al resto del vehículo, tan sólo podrá estar una persona en cada fila de asientos. Esto quiere decir que si se viaja en un vehículo de cinco plazas, tan sólo podrán aprovechar ese viaje dos personas: el conductor y un sólo viajero. En el caso de vehículos con más plazas, se mantendrá la misma norma.

Igualmente hay que recordar que en el transporte público los primeros asientos deberán permanecer libres para así mantener una distancia prudente con el conductor y se recomienda dejar libre los asientos del pasillo y utilizar los de las ventanas.