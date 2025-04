Cortes de tráfico en El Puerto, concentraciones de motos y dónde aparcar durante el GP de Jerez

El Puerto de Santa María es uno de los lugares preferidos por los moteros que llenarán la Bahía de Cádiz para presenciar el Gran Premio de España de Motociclismo 2025, que se celebrará del 25 al 27 de abril en el Circuito de Jerez -Ángel Nieto. La ciudad portuense ya está viviendo las primeras concentraciones de motos y el ambiente crece para este fin de semana. Por ello. el Ayuntamiento de El Puerto prepara un dispositivo especial de seguridad y circulación, que tiene también en cuenta la a la hostelería local durante uno de los fines de semana más importantes del año, que se vuelca con barras en la calle y programación.

Aquí tienes algunas claves para disfrutar de la conocida Motorada de El Puerto estos próximos días, con cortes de tráfico, dónde aparcar y donde se producen las concentraciones de motos y la programación de ocio.

Cortes de tráfico y medidas de restricción de circulación en el centro

Si llegas a El Puerto, el acceso al centro urbano estará restringido y únicamente se podrá entrar por Glorieta de Pozos Dulces, c/ Ribera del Río y c/ Ribera del Marisco. Se prohíbe la entrada y circulación por estas calles de todo tipo de vehículos, excepto motocicletas y vehículos autorizados por la Policía Local, desde las 10:00 horas del viernes 25 de abril hasta las 10:00 horas del domingo 27 de abril.

Las motocicletas podrán circular exclusivamente por el tramo de las calles Pozos Dulces, Ribera del Marisco, Plaza de las Galeras y Micaela Aramburu, según este sentido de la marcha, y sólo en el sentido indicado. En todo caso, durante las noches del viernes y sábado se podrá prohibir la circulación de todo tipo de vehículos, incluidas las motocicletas. Esta medida podrá ser modificada por las Fuerzas de Seguridad en función de la evolución del tráfico y seguridad en la Ribera del Marisco.

En Ribera del Río y Luja se prohíbe la entrada y circulación de todo tipo de vehículos, excepto motocicletas y vehículos autorizados por la Policía Local, hasta la altura de la c/ Luja, en donde serán desviados dirección a la c/ Larga, permitiendo el acceso a los residentes y vehículos autorizados.

Entre los días 24 y 27 de abril quedará prohibida la circulación de quads y vehículos similares en todo el casco urbano. Además, los días 25 al 27 de abril queda totalmente prohibida la circulación de todo tipo de vehículos en Ribera del Marisco, Plaza de las Galeras y Micaela Aramburu, excepto motocicletas, servicios de seguridad y vehículos autorizados por la Policía Local para acceder a las bolsas de estacionamiento situadas en Avenida de la Bajamar.

Se prohíbe la entrada y circulación de todo tipo de vehículos, excepto autorizados por la Policía Local, en Avenida de la Bajamar, tramo desde Moros hasta c/ Compositor Javier Caballero, desde las 10:00 horas del viernes 25 de abril hasta las 10:00 horas del domingo 27 de abril.

Acceso para residentes

El acceso al casco antiguo de residentes y vehículos autorizados se realizará por Avenida de Sanlúcar, c/ Santa Clara, c/ Cielos, c/ Javier de Burgos, c/ Larga, c/ Chanca, c/ Ribera del Marisco y c/ Ribera del Río, siempre en función de las circunstancias del tráfico. En la Jefatura de la Policía Local se podrán recoger los pases para facilitar el acceso de residentes a estacionamientos privados, realizar labores de carga y descarga, etc., desde hoy lunes 21 hasta el jueves 24 de abril, en horario de 10:00 a 14:00 horas. Los horarios de entrada y circulación por toda la zona quedarán subordinados a los cambios o indicaciones que se realicen desde la Policía Local.

Dónde aparcar

Desde el Ayuntamiento se habilitan bolsas de aparcamientos especiales para estas jornadas. En todas las bolsas de estacionamiento existen reservas para vehículos de personas con movilidad reducida.

Estacionamientos de turismos: Plaza de Elías Ahuja, explanada del Monasterio de la Victoria (junto a RENFE), bolsa de estacionamiento Pasarela del Río (acceso desde Glorieta de Las Américas, anexa al Muelle Comercial), bolsas de estacionamientos de la Avenida de la Bajamar, Plaza Jardín de Cano, y, en general, todos los estacionamientos privados y públicos habilitados. A todos ellos se accederá siguiendo las indicaciones de la Policía Local.

Plaza de Elías Ahuja, explanada del Monasterio de la Victoria (junto a RENFE), bolsa de estacionamiento Pasarela del Río (acceso desde Glorieta de Las Américas, anexa al Muelle Comercial), bolsas de estacionamientos de la Avenida de la Bajamar, Plaza Jardín de Cano, y, en general, todos los estacionamientos privados y públicos habilitados. A todos ellos se accederá siguiendo las indicaciones de la Policía Local. Estacionamientos de motocicletas: l a explanada del Monasterio de la Victoria (junto a RENFE), bolsa de estacionamiento Pasarela del Río (acceso desde Glorieta de Las Américas, anexa al Muelle Comercial), bolsas de estacionamiento de la Avenida de la Bajamar y bolsa de estacionamiento de Pozos Dulces.

a explanada del Monasterio de la Victoria (junto a RENFE), bolsa de estacionamiento Pasarela del Río (acceso desde Glorieta de Las Américas, anexa al Muelle Comercial), bolsas de estacionamiento de la Avenida de la Bajamar y bolsa de estacionamiento de Pozos Dulces. Paradas de taxis: Además de las paradas habituales de Taxis , se habilitarán extraordinariamente en Palacios el tramo comprendido entre Jesús de los Milagros y Micaela Aramburu; y en Ribera del Río, el tramo comprendido entre Chanca y Luja. Las paradas y circulación por la zona de la Ribera de autobuses urbanos e interurbanos se suprimen durante estos días.

Además de las paradas habituales de , se habilitarán extraordinariamente en Palacios el tramo comprendido entre Jesús de los Milagros y Micaela Aramburu; y en Ribera del Río, el tramo comprendido entre Chanca y Luja. Las paradas y circulación por la zona de la Ribera de autobuses urbanos e interurbanos se suprimen durante estos días. Carga y descarga de mercancías. Se realizará en la C/ Palacios, Plaza de las Galeras Reales, Avenida de la Bajamar y Plaza del Polvorista, desde las 08:00 hasta las 12:00 horas, siempre siguiendo las indicaciones que se cursen desde la Policía Local.

Concentraciones de motos

El Puerto cuenta con varios puntos calientas donde se suelen concentrar los moteros. Así suelen producirse exhibiciones en la antigua Nacional IV, a la altura de El Paseo y barriada de El Tejar, en los accesos a Valdelagrana y en el centro, zona de la Ribera del Marisco.

Medidas para la hostelería y programación

Muchos son los bares que instalan mostradores en las terrazas -tras autorización necesaria del Ayuntamiento- durante este fin de semana. El año pasado hubo más barras que nunca a la calle, como ocurre por ejemplo en fiestas como el Carnaval de Cádiz, y raro es el establecimiento hostelero que no cuenta con una de ellas.

También los locales de copas montan escenarios, incluso algunos en plena calle. Dos de los más conocidos son Banana o La Cristalera, que instalan grandes escenarios donde estos días actuarán conocidos DJs del jueves al domingo.

Dispositivo Extraordinario de Seguridad

El dispositivo de seguridad estará conformado por todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Emergencias. Participarán Policía Local, Policía Nacional —con un despliegue de 400 agentes especializados pertenecientes a unidades como GOR, GAC y UPR—, Guardia Civil —que realizará controles de tráfico e inspecciones fiscales—, Policía Autonómica —centrada en la supervisión de establecimientos, licencias y venta de alcohol a menores—, así como los Bomberos, que contarán con retenes en Valdelagrana y la Estación Principal, Protección Civil y personal de Seguridad Privada de la empresa Menkeeper. El dispositivo establece zonas de control diferenciadas: una de ellas abarcará el casco urbano, desde la zona de Pozos Dulces hasta la Plaza de Las Galeras y la otra se situará en el entorno de la carretera N-IV, entre El Tejar y el Centro Comercial El Paseo.