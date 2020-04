Desde este domingo los menores de 14 años podrán salir a la calle, después de más de cuarenta días de confinamiento, pero solo para dar cortos paseos a menos de un kilómetro de sus casas y acompañados por un adulto.

Esta decisión del Gobierno central ha abierto un mar de dudas entre las familias y las entidades que, como las comunidades de vecinos, deben velar por el cumplimiento de la norma.

El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España ya se ha dirigido por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al vicepresidente Pablo Iglesias para demandar una norma clara al respecto.

En El Puerto de Santa María los profesionales que se dedican a la administración de fincas se están enfrentando también a una avalancha de llamadas por parte de las comunidades, que no tienen claro si sus hijos podrán hacer uso a partir de este domingo de los espacios comunes de sus edificios.

Para Manuel Sánchez Carrillo, responsable de una empresa administradora de fincas que gestiona más de un centenar de estas entidades en El Puerto, la respuesta por ahora es que los niños no pueden hacer uso de dichos espacios, ya que las comunidades no han recibido instrucciones precisas al respecto por parte del Gobierno y además, a causa del estado de alarma, no se pueden celebrar juntas de propietarios ni siquiera virtuales para tomar este tipo de decisiones.

Como explica Sánchez Carrillo "necesitamos que se nos den indicaciones concretas y claras para poder hacer nuestro trabajo y no crear confusión o que cada comunidad decida hacer lo que estime oportuno. Si están prohibidas por decreto la realización de las juntas de propietarios, ¿sobre quién va recaer la responsabilidad de autorizarlo o no? También pedimos que se regule urgentemente la posibilidad de realización de juntas de forma no presencial, y no solo por este asunto. La vida comunitaria continua y la Ley de Propiedad Horizontal nos encajona", lamenta.

¿Se podrán utilizar las piscinas comunitarias este verano?

Y es que también hay muchas dudas de cara al futuro, por ejemplo qué pasará este verano con el uso de las piscinas comunitarias. "Las reuniones de las comunidades se retrasan, con las consecuencias que acarrea, las piscinas se deberían de ir preparando, y no sabemos cómo afrontarlo. Los administradores de fincas colegiados hemos demostrado nuestra capacidad de adaptación, ahora son nuestros regidores quienes tienen que estar a la altura y tener en cuenta la importancia del trabajo que realizamos y darnos las herramientas necesarias para poder seguir atendiendo a nuestros clientes como merecen", señala Sánchez Carrillo.

Como señala este profesional, "nuestra capacidad está limitada. En este trabajo no se trata de hacer lo que uno cree que es lo mejor para su cliente, sino hacer lo que las leyes y nuestros regidores nos exigen y nos permiten, con lo que eso conlleva", y recuerda que "ya antes de que el gobierno decretase el estado de alarma el 14 de marzo, los administradores de fincas colegiados venimos informando a nuestros clientes, que son aproximadamente el 80% de la población de España, con recomendaciones higiénicas y de uso de elementos comunes y hemos tomado medidas extraordinarias de limpieza y desinfección, entre otras".

También las autoridades han pedido a los administradores colaboración para informar y concienciar a sus clientes en cuestiones higiene, violencia de género o la necesidad de personas con discapacidad intelectual o con autismo de dar paseos terapéuticos, así como sobre las advertencias policiales de posibles sanciones por el uso indebido de elementos comunes durante el confinamiento, entre otros asuntos.

Para Sánchez Carrillo, durante el confinamiento "el comportamiento de nuestros clientes ha sido ejemplar, sabiendo de las limitaciones con las que nos encontramos quienes tenemos que velar por el buen funcionamiento de los edificios y siguiendo siempre las recomendaciones y normas que se nos han impuesto".

Finalmente, añade que "los administradores de fincas colegiados hemos demostrado nuestra capacidad de adaptación, ahora son nuestros regidores quienes tienen que estar a la altura y tener en cuenta la importancia del trabajo que realizamos y darnos las herramientas necesarias para poder seguir atendiendo a nuestros clientes como merecen".