Ya se encuentra abierto el procedimiento para solicitar la ayuda a los autónomos para el pago del 50% del alquiler de los locales en que desarrollan sus negocios, en virtud de la convocatoria de concesión de ayudas económicas a empresas como consecuencia de la crisis económica originada por el Covid-19.

Esta convocatoria se ha desarrollado entre las áreas de Economía y Hacienda y Desarrollo Económico. Como recuerda el concejal Javier Bello "el objeto de la convocatoria, que cuenta con un presupuesto de 186.785,55 euros, es regular la concesión de ayudas económicas para facilitar el pago del alquiler de los locales de negocio durante el periodo de vigencia del Estado de Alarma. El texto íntegro puede consultarse en este enlace.

El decreto trata de dar respuesta a las circunstancias económicas excepcionales que se han producido y se suma a las medidas adoptadas desde otras administraciones públicas en las últimas semanas, con el objetivo de contribuir a evitar el impacto económico prolongado más allá de la crisis sanitaria, dando prioridad a la protección de las personas autónomas más directamente afectadas. El edil anima a los interesados a contactar con la Oficina de Ayuda al Autónomo.

Los requisitos establecidos en el decreto incluyen tener el domicilio fiscal y la residencia en El Puerto de Santa María, estar dado de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, ser titular de un contrato de arrendamiento para uso distinto de vivienda, que el local arrendado esté afecto al desarrollo de la actividad económica que se efectúa en la localidad y que dicho local cuente con la oportuna licencia de apertura o tarjeta de actividad.

Asimismo, la actividad que se desarrolla en el local debe estar comprendida en aquellas que fueron obligadas a la suspensión de la actividad presencial o de apertura al público por la crisis sanitaria.

Bello añade que la cuantía de la ayuda será del 50% de la renta mensual establecida en el contrato de alquiler durante los meses de marzo y abril, con un importe máximo de 400 euros por beneficiario.

El plazo para la presentación de las solicitudes es de un mes desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOP, por lo que comenzó el pasado día 24 de abril y se extiende hasta el 25 de mayo.

Los interesados deberán presentar sus solicitudes preferentemente de manera telemática en el Registro Electrónico del Ayuntamiento, a través de la Sede Electrónica Municipal.

Las subvenciones se otorgarán con arreglo a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.

Javier Bello advierte que no podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la persona beneficiaria no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y no tributarias con el Ayuntamiento, la Hacienda Estatal, la Junta de Andalucía y frente a la Seguridad Social.