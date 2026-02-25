Comienza el montaje de la Feria de El Puerto 2026, tras la adjudicación del nuevo contrato

Ya ha comenzado el montaje de la Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino 2026, que en esta próxima edición estará dedicada a la ciudad de San Sebastián. Tras el caótico proceso de montaje del pasado año, en esta ocasión los trabajos han comenzado con una gran antelación, si bien es cierto que este año la fiesta se celebrará antes que en las últimas ediciones, entre los días 29 de abril y 4 de mayo.

La Feria necesitaba un revulsivo, tras las numerosas quejas de los caseteros en los últimos años, y el primer paso ha sido la adjudicación de un nuevo contrato para el montaje y desmontaje de las casetas, que ha recaido en la empresa Multiservicios Interprovinciales Efímeros S.L, con sede en Villa del Río (Córdoba).

La empresa está dedicada al alquiler y montaje de carpas y estructuras para eventos, y en el caso de la Feria Portuense se deberá encargar del montaje de estructuras con un sistema modular de aleación de aluminio, la instalación de lonas y toldos y demás elementos prefabricados.

El contrato tiene un coste anual de 698.700 euros y una duración de dos años, que será prorrogable por otros dos, con lo que en principio estaría cubierto el montaje de la Feria hasta el año 2029. Fue el pasado 19 de febrero cuando la Junta de Gobierno Local adjudicó el contrato, y ya han comenzado los trabajos de montaje.

Va a ser la primera vez que Los Puitos no se encarguen del montaje de la Feria portuense, bien a través de un contrato municipal o mediante acuerdos con cada caseteros de forma particular, como se hacía antiguamente, ya que entonces era prácticamente la única empresa de la zona que se dedicaba a este menester.

Por otro lado, los titulares de casetas de Feria están pendientes de una próxima reunión con el alvalde, Germán Beardo, y el concejal de Fiestas, David Calleja, para abordar las novedades de esta Feria, para la que también se ha anunciado una rebaja de un 50% en las tasas municipales.

Cada año son unas 60 entidades las que montan casetas en Las Banderas, al margen de las que instalan los establecimientos hosteleros que trasladan sus negocios al recinto durante esos días.