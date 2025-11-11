Los caseteros aguardan el nuevo pliego para el montaje de la Feria de El Puerto

Estamos terminando el año 2025 y aun quedan varios meses para que llegue la principal fiesta de la ciudad, la Feria de Primavera, que este año se celebrará entre el 29 de abril y el 4 de mayo. Sin embargo las entidades y particulares que montan casetas en el recinto de Las Banderas andan ya preocupados por el retraso que lleva la adjudicación del nuevo pliego de condiciones para el montaje.

Hasta el pasado año el adjudicatario era la empresa Los Puitos, pero tras acabar el contrato, tras preguntarse a los interesados si preferían montar las casetas a la antigua usanza -cada uno por libre- o si preferían sacar el montaje a concurso, la mayoría optó por esta segunda opción y se está a la espera de que se publique el pliego de condiciones, para un procedimiento en el que ya hay varias empresas interesadas.

Nadie quiere que se repita el desastre del año pasado, cuando en la noche de la Velada aún había casetas sin terminar de montar, y los caseteros confían en que todo el proceso de adjudicación y renovación de las ordenanzas que regulan la Feria se pueda llevar a cabo con el tiempo suficiente para evitar sustos.

El concejal de Fiestas, David Calleja, asegura que el pliego de condiciones saldrá en breve, quizás en los próximos días, y confía en que tras el periodo de exposición pública y la adjudicación del contrato, se pueda trabajar con la suficiente antelación.

A todo esto hay que añadir la reciente aprobación por parte del pleno municipal de la reducción de las tasas para el montaje de casetas, una decisión que ha sido bien acogida por los caseteros, aunque creen que tampoco será la panacea, ya que muchos de ellos creen que esta medida no animará a que se monten más casetas, sino que aliviará a quienes ya la montan, ya que en algunos casos, en las casetas de socios, se ha tenido que recurrir al pago de cuotas extraordinarias para poder afrontar los pagos necesarios.

Hay que tener en cuenta que la tasa media que pagan las casetas por el montaje es de unos 3.000 euros, que será en parte sobre los que se aplique la rebaja de un 50%, pero al margen de eso hay que añadir la contratación de otros elementos como los aseos, las barras, los suelos -en el caso de las casetas que lo montan-, la decoración... Según el sondeo realizado por este medio, el montaje de una caseta mediana puede costar unos 15.000 euros, aunque hay algunas cuyo coste se dispara hasta los 25.000, por lo que la rebaja de las tasas, si bien se agradece por parte de los caseteros, no creen que vaya a contribuir a que se reduzcan los precios finales al consumidor, sino que supondrá un pequeño alivio para quienes ya instalan casetas en el recinto, unas 60 entidades de forma habitual, al margen de las que montan los establecimientos hosteleros que trasladan sus negocios esos días al recinto.

Para el portavoz de Unión Portuense, Javier Botella, en el nuevo pliego de condiciones se deberían incluir esos elementos que hasta ahora se contrataban aparte. “La cuestión es que ya el tiempo corre en contra, y la gente está nerviosa porque quiere saber con tiempo a qué atenerse”, dice.

Por su parte el portavoz municipal de Izquierda Unida, José Luis Bueno, apoya la modificación de la ordenanza, pero entiende que la fiesta necesita un nuevo impulso para remontar, ya que en los últimos años está venida a menos. “Creemos que revitalizar la Feria no pasa solo por bajar las tasas, sino por mejorar la organización. En 2025 ya tocamos fondo, ha sido el peor año en cuestión de montaje y de tiempos. En el pleno se abordó esa preocupación, porque la Feria está a la vuelta de la esquina y una licitación de este tipo requiere meses de trabajo. Ya vamos muy justos, con lo que el temor de los caseteros está ahí”, concluye Bueno.