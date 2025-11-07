El Ayuntamiento portuense aprueba una reducción del 50% en la tasa de caseteros y feriantes para la Feria de Primavera 2026

El Pleno municipal ha aprobado este viernes por unanimidad la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por instalación, alquiler, montaje y desmontaje de casetas en el Real de la Feria, lo que permitirá aplicar una reducción del 50% en dicha tasa a partir de la edición 2026 de la Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino.

Asimismo, se ha aprobado la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 23, que regula los puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos y atracciones en terreno de uso público, con el objetivo de beneficiar a los empresarios feriantes e incentivar su participación, impulsando un parque de atracciones más dinámico y variado, cuyo coste por atracción se reduce en un 50%.

La reducción de tasas facilitará la instalación de más casetas, atracciones y puestos, impulsando un recinto ferial más dinámico y atractivo que genere actividad económica en torno al montaje, los servicios auxiliares, la hostelería, el comercio local y el empleo eventual. Esta iniciativa busca fomentar la participación de colectivos, empresas y feriantes, reforzando el carácter abierto y participativo de una de las celebraciones más emblemáticas de la ciudad.

El alcalde, Germán Beardo, ha subrayado que esta rebaja supone “un incentivo directo a la implicación social y económica en la Feria”, ya que elimina barreras económicas que en años anteriores dificultaban a algunos grupos asumir los costes de montaje y explotación. Con esta medida, asociaciones vecinales, hermandades, peñas, clubes deportivos, grupos de amigos y empresas tendrán más facilidades para incorporarse a la celebración, contribuyendo a un recinto ferial más diverso, atractivo y participativo, tanto para los portuenses como para los visitantes.

Beardo ha destacado que esta actuación ha sido posible gracias a la situación financiera saneada del Ayuntamiento, tras la cancelación total de la deuda municipal. “Reducir a la mitad la tasa de caseteros no solo impulsa el crecimiento de la Feria, sino que devuelve a los portuenses parte del esfuerzo realizado durante años para estabilizar las cuentas municipales”, ha señalado el primer edil.

Desde el Ayuntamiento se recuerda además que ya está abierto el plazo para la presentación de solicitudes de instalación de casetas en la Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino 2026, dedicada a la ciudad de San Sebastián y que se celebrará del 29 de abril al 4 de mayo.

Esta decisión forma parte del plan fiscal previsto para 2026, que incluye también la bajada del IBI un 2,5%, la bonificación del ICIO para actuaciones en el casco histórico y construcción de viviendas de protección oficial, la gratuidad del transporte urbano para empadronados y la eliminación de tasas en oposiciones y trámites digitales.