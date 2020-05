No habrá clases presenciales hasta el próximo curso

La concejala de Educación, Lola Campos, ha subrayado que los alumnos portuenses no volverán a las aulas de manera presencial durante lo que resta del presente curso 2019/2020. Campos ha hecho hincapié en la necesidad de trasladar esta decisión de manera que alumnos, familias y profesionales de la Educación tengan un horizonte claro de lo que va a ocurrir los próximos meses. La edil se hace así eco de la comparecencia que realizó ayer el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, en el Parlamento andaluz anunciando que no se volverá a las clases presenciales en el presente año académico.

La responsable municipal de Educación ha señalado que esta decisión se ha adoptado tras mantener reuniones con la comunidad educativa y ante la necesidad de ofrecer certezas y no incertidumbres tanto a los profesores e integrantes de los centros educativos como a las familias. “En los últimos días se habían generado muchas dudas sobre lo que iba a ocurrir en el tramo final del curso, sobre si se iba a volver a clase o no, y lo que menos necesitamos en estos momentos es precisamente esa incertidumbre de no saber qué va a pasar”, ha explicado Lola Campos que ha aplaudido la postura de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía de “tomar una decisión firme y hacerlo además de la mano de la comunidad educativa, escuchando sus propuestas y aportaciones”.

Los centros continuarán impartiendo las clases con la flexibilidad que lo están haciendo hasta ahora y utilizando los medios virtuales que consideren más oportunos. Para la evaluación final del curso pesará sobre todo los dos primeros trimestres que han sido presenciales, mientras que el trabajo desarrollado en este último trimestre aportará un valor añadido pero no determinante dadas las circunstancias personales que cada familia tiene desde que se decretó el inicio del confinamiento, ha detallado la concejal de Educación conforme a las instrucciones dictadas por la Junta de Andalucía.