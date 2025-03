Clara Navas, Miss Universo Cádiz: “El Puerto es mi destino favorito”

El Puerto/Se pasa la vida volando y con apenas 25 años ha recorrido ya más mundo que muchas otras personas en toda su vida. Esta azafata de Iberia, portuense de pura cepa, es la nueva Miss Universo Cádiz y representará a la provincia el próximo 24 de mayo en Granada, donde se celebrará la gala de elección de Miss Universo Andalucía.

Clara ya tiene experiencia en este tipo de certámenes, siendo su experiencia más reciente la de su participación en Miss Grand España en el año 2021. Su frenética actividad laboral la ha mantenido aproximadamente un año apartada del mundo de los concursos y el modelaje, pero ahora considera que es su momento para tratar de cumplir uno de sus sueños.

Tras habe estado afincada en Madrid y Barcelona, y con una vida que ahora transcurre en gran parte en el aire, se ha fijado de nuevo El Puerto como base de operaciones y cada vez que tienen unos días recala en su ciudad para retomar fuerzas y energías.

En la gala que se celebrará en Granada en el mes de mayo se medirá con otras 20 candidatas, de las que saldrá la representante de Andalucía en Miss Universo España, que se celebrará ya en verano.

Otra imagen de Clara Navas.

Clara asegura sentirse muy motivada ante este reto y se está preparando a fondo. Y es que ya en el mundo de los certámenes no se busca solo la belleza, sino también otras cualidades como la oratoria, el saber estar, el don de gentes... “En los últimos años han cambiado muchas cosas, ahora no hay límite de edad para presentarse, puedes estar casada, tener hijos... buscan una chica que atraiga, que sea un imán, que tenga historias que contar y que sea auténtica, que conquiste”, explica.

Clara destaca que su experiencia en este mundillo ha sido siempre muy positiva, y de hecho tiene grandes amigas entre sus compañeras. Asegura que no hay rivalidad, sino compañerismo, “y es que nos gustan las mismas cosas. Somos una piña, nos llevamos muy bien y nos ayudamos, y eso te da una gran sensación de empoderamiento, te motiva para ser mejor”.

Clara es consciente del trampolín que supone ganar un concurso de estas características para dedicarse al mundo del modelaje, la moda o la televisión. “Yo amo mi trabajo, pero físicamente es duro, es un trote constante, y en un futuro me encantaría poder abrir una escuela que prepare a las chicas para participar en concursos, como hay en Madrid o en Barcelona”, asegura.

Al margen del apoyo que recibe a través de las redes sociales para poder alcanzar su meta, Clara afirma que “con el cariño que recibo de la gente me basta, no me hacen falta los ‘likes’”. Siempre además lleva a su tierra por bandera y como repite siempre que puede, a pesar de viajar por todo el mundo “mi destino favorito es El Puerto, siempre que estoy aquí me marcho con las pilas cargadas”.