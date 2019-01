La ciudad sigue sin Plan Municipal de Suelo y Vivienda

El Plan Andaluz de Vivienda y Suelo aprobado por la Junta de Andalucía, como norma para el desarrollo para la política de vivienda en Andalucía en el marco 2016-2020, establece como una obligación para los ayuntamientos que quieran concurrir a las ayudas y subvenciones determinar las necesidades que tiene el municipio y programar las actuaciones que deben llevarse a cabo para responder a las necesidades detectadas.

En mayo de 2017 se abrió una convocatoria con ayudas económicas para la redacción de los planes municipales de Vivienda, llegando para municipios como El Puerto hasta 12.000 euros la subvención para su redacción.

Para el candidato a la Alcaldía de Andalucía Por Sí, Antonio Jesús Ruiz, “ni David de la Encina ni Matilde Roselló han hecho absolutamente nada en cuanto a política de vivienda en El Puerto, no han construido ni una sola vivienda, no han solventado nada, solo se han dedicado a pagar favores políticos con el dinero de todos, haciendo que quienes se benefician de una vivienda municipal no paguen nada aún teniendo recursos suficientes”, denuncia, y eso “a pesar de contar con una partida de 59.726 euros en los presupuestos de 2018 para la elaboración del Plan Municipal de Vivienda”, señala.