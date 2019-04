Hoy han armado más jaleo que la última vez. De nuevo los placeros del mercado de La Concepción han parado durante una hora y han vuelto a salir a la calle para conseguir que comiencen la rehabilitación del mercado de abastos. "Estamos cansados de esperar. Somos muchas familias las que nos jugamos nuestro futuro", ha declarado Sofía Cala, representante de Acodema. "Si el motor de El Puerto es el mercado, ya es hora de que se tomen cartas en el asunto y empecemos a trabajar en ello".

En concreto, no han hecho mucho más de lo que ya hicieron en la primera manifestación (el pasado 10 de abril). De la puerta del mercado han ido por la calle Ganado, hasta Nevería para acabar en la plaza Isaac Peral, donde han estado manifestándose en la propia puerta del Ayuntamiento. No obstante, parece que el mismo esfuerzo de la última vez, les ha lucido hoy el doble. "Estamos ya muy cansados de promesas que no se cumplen", ha explicado Sofía Cala. La crispación se nota en el ambiente tanto que -según aseguran- "ahora se está consiguiendo lo que nunca antes se había visto": unir a todos los placeros en la misma dirección. Y así ha sido. Esta mañana, a las 09:00 horas, todos los puestos del mercado amanecían cerrados a cal y canto. En la puerta, la mayoría de los propietarios se agrupaban con una pancarta donde quedaba plasmada su indignación: "¿Y el mercado pa' cuándo?".

En este sentido, hay que resaltar que los placeros ya no sólo están consiguiendo cerrar filas en torno al mercado, sino que están logrando que tanto los puestos de la zona, como políticos y representantes de distintas asociaciones, se unan a la reivindicación. Silvia Gómez (Cs), Javier Bello, David Calleja y Carmelo Navarro (PP), Pepe Oliva, Rafael Portela e Irene Arana (Levantemos), David Cabezón (AxSí) y Ana Rizo (Unidos Podemos) han sido algunos de los políticos que hoy han acompañado al grupo. Junto a ellos, también han estado otros propietarios de La Placilla (que han cerrado sus comercios en señal de solidaridad) y representantes de otras asociaciones, como las dueñas de la corsetería Tara, Puerto Centro, Revive El Puerto, la asociación de comerciantes de Crevillet y la Flave. Las ausencias también fueron tenidas en cuenta, y en mas de una ocasión los manifestantes se preguntaron "¿Dónde está, el CCA?". Ante estas reivindicaciones, este medio se ha puesto en contacto con dicha asociación, desde donde han comunicado que prefieren no hacer ningún tipo de declaración.

Por su parte, desde Acodema aseguran que son muy claros en sus demandas: ser escuchados, que se cumpla el calendario de acción establecido y que tras las elecciones (y en el caso de que cambie el Gobierno), no se olvide el proyecto ni se desande el camino ya recorrido. Por su parte este medio ha podido hablar con David de la Encina - responsable de la Concejalía de Comercio tras la la salida de Izquierda Unida (IU) del Gobierno- quien ha respondido punto por punto a todas estas cuestiones. "Antes que nada dejar claro que el placero tiene todo mi apoyo; pero he de aclarar sin pelos en la lengua que está siendo mal dirigido", ha declarado. "Existen claras evidencias de que el tema no ha sido abandonado. Este año hemos tenido dos reuniones: la primera el 28 de enero (donde se ofreció toda la información) y la segunda el 21 de febrero (que se celebró el Consejo Local de Comercio y se invitó a los representantes de Acodema)", explica. "En cuanto al calendario previsto, se está cumpliendo. De hecho, el informe técnico de las catas y estudio geológico se ha presentado el día 10 de este mes", ha detallado De la Encina, quien opina que "alguien del entorno se está dedicando a desinformar en vista a las próximas elecciones"."Por este motivo yo mismo me voy a volver a sentar con ellos", ha asegurado el alcalde, quien entiende la preocupación del colectivo, "pero no hay que olvidar que ya hay un trabajo que se ha hecho y que hay que valorar".