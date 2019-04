El mercado de La Concepción para durante una hora para reivindicar su reforma

Esta mañana los alrededores del mercado de La Concepción amanecían con más bullicio de lo normal. Al habitual ajetreo de la vida de los puestos se sumaba el sonido de una promesa incumplida. "Los placeros unidos queremos lo prometido".

Durante una hora los propietarios de los puestos de la plaza de abasto se han manifestado para reivindicar "que el Ayuntamiento cumpla". "El problema del mercado es que por el momento existe una falta de compromiso político total", explica Sofía Cala, representante de Acodema. "Nos dicen fechas, que hay un proyecto... pero la cosa se retrasa y se retrasa". Y es que al parecer desde el pasado 28 de julio -cuando la gerente comentó a Diario de Cádiz que ya todo estaba listo, sólo a la espera de conocer el inicio de la obra y el presupuesto-, la cosa no ha avanzado en absoluto. Desde entonces una reunión mantenida con el alcalde el 28 de enero y un Consejo Local de Comercio el 21 de febrero, no han sido suficientes para determinar de una vez estos detalles.

La manifestación, que comenzó a las 09:00 horas, estuvo parada en la propia entrada del mercado durante unos minutos. En este tiempo, donde la actividad de la plaza se ha parado, otros puestos externos también han cerrado en señal de apoyo y protesta, como es el caso de la pollería Jiménez, congelados Marody o la futería La Placilla. Tras unos minutos el grupo tomó dirección a la calle Ganado para continuar por Nevería, hasta llegar al Ayuntamiento, donde han permanecido durante aproximadamente veinte minutos. Allí los placeros, que por primera vez han salido unidos a la calle, han recibido más apoyo por parte de la plataforma Revive El Puerto, cuyos integrantes y representantes no han dudado en sumarse al grupo. Pero esto no queda aquí ya que, una vez de vuelta al mercado (aproximadamente a las 09:40 horas), también se han sumado al grupo otros propietarios de negocios de La Placilla, como es el caso de la corsetería Tara o el bazar Isabel.

Al fin y al cabo, tal y como ellos mismos argumenta, la reforma del mercado es un tema que no sólo atañe a los comerciantes que tienen negocio en él, sino también al resto de tiendas y cafeterías colindantes que ven peligrar sus ventas si no se inicia la reforma. "Es el futuro y presente de muchas familias. El mercado es parte del motor principal de la ciudad", se escuchaba durante la manifestación. Muchos de ellos hacían sus propias cuentas. "Dentro somos unos 40 puestos. Algunos de ellos dan de comer a dos e incluso tres familias. Échale números".

Por ahora, las reivindicaciones continúan siendo las mismas: por un lado, conocer definitivamente el importe de las tasas (cuánto deberá abonar cada placero tras la reforma), y por otro concretar ya una fecha para iniciar los trabajos. Por el momento, tan sólo hay suposiciones. Según explican desde Acodema, en la último reunión que mantuvieron con el alcalde ("donde se levantó de la mesa y se fue sin volver y sin dar explicación") se habló de 800.000 euros a dividir entre los los propietarios del mercado, "lo que es chocante teniendo en cuenta que el proyecto que ha sido aprobado (ideado por el arquitecto Manuel Fernández- Prada) deja al final menos puestos que el proyecto presentado en un principio por Acodema". En cuanto a la fecha para comenzar la obra (que aún no se sabe si se va a realizar con los comerciantes dentro del mercado), se habla de finales de septiembre. No obstante, si hace unos meses estas preguntas ya inquietaban, el nerviosismo ahora es aún mayor teniendo en cuenta que no se sabe aún que puede pasar tras las elecciones. " Queremos un compromiso por escrito, y lo queremos ya. En esto no hay tintes políticos, sino que tiene que ser una realidad para cualquier partido. Da igual a quien vote cada placero. Todos tenemos el mismo objetivo común".