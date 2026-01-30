El Centro de Tratamiento de Adicciones de El Puerto reabre sus puertas el 2 de febrero

El Centro de Tratamiento de Adicciones (CTA), ubicado en la Plaza del Castillo, 4, reabrirá sus puertas el próximo lunes 2 de febrero, ofreciendo atención a todas las personas que lo necesiten.

La concejala de Servicios Sociales, Carmen Lara, ha destacado que esta reapertura ha sido posible gracias al convenio de cooperación firmado entre la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de El Puerto, que incorpora el centro a su red provincial. Este acuerdo garantiza la continuidad de un servicio esencial y amplía su atención a nuevas adicciones, como aquellas relacionadas con la tecnología e Internet, cada vez más presentes en la sociedad.

El Centro de Tratamiento de Adicciones es un servicio ambulatorio de primer nivel, que permite derivaciones a otros recursos de la red pública según las necesidades de los usuarios. Su horario de atención al público será de lunes a viernes, de 9:30 a 13:30, y los teléfonos de contacto son 956 483 173 y 956 483 175.

Carmen Lara destaca que “el acuerdo con la Diputación permite garantizar la continuidad del servicio”. El CTA contará con cuatro profesionales: un médico, un psicólogo, un auxiliar de clínica y un trabajador social de Diputación, además de los medios materiales necesarios para prestar asistencia a todos los portuenses que lo necesiten. El Ayuntamiento, por su parte, se encargará del mantenimiento del edificio y del sueldo de un auxiliar administrativo, así como de los gastos derivados de las instalaciones, incluyendo limpieza, luz, agua y teléfono.

El CTA ofrece atención integral a todo tipo de adicciones, incluidas drogas, juego patológico, compras compulsivas o nuevas tecnologías, entre otras, siguiendo un modelo coordinado con la Red Sanitaria y los Servicios Sociales. Entre sus principales objetivos destacan atender las demandas derivadas del consumo de drogas y otras adicciones, adaptándose a las necesidades individuales; orientar y asesorar a familias y usuarios; y facilitar la desintoxicación, la deshabituación y el tratamiento con sustitutivos, ofreciendo los instrumentos necesarios para la recuperación de las personas con problemas de adicción.

Con este acuerdo, la Diputación de Cádiz se hace cargo de la gestión del centro de El Puerto, sumándose a los 12 centros y dos equipos de apoyo existentes en Puerto II y Botafuegos. En 2025, los CTA de la provincia atendieron a más de 9.000 personas, lo que refleja la importancia de esta red de atención.