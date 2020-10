"El nuevo centro de salud debe contar con equipamiento y personal propios"

“Desde el PSOE no permitiremos que la Junta de Andalucía escatime en el equipamiento y el personal necesario para el nuevo centro de salud Ángel Salvatierra”. Así se ha pronunciado el secretario local del PSOE, David de la Encina, quien asegura que “estaremos vigilantes para que los actuales gobernantes del PP en la Junta no escatimen en lo único que les queda por hacer con relación al centro de salud”.

De la Encina ha explicado que “la construcción del centro de salud Ángel Salvatierra en La Florida fue lograda por el gobierno socialista de El Puerto, que me honré en presidir, y también por el gobierno socialista de la Junta tras años de reivindicaciones por parte de los vecinos de nuestra ciudad. Ahora, los gobernantes del PP tan solo tienen que ponerlo en funcionamiento”.

A este respecto, subraya que “con el equipamiento y con todo el personal que se requiere para un centro de salud, sin que pretendan hacer un desdoblamiento de lo que ahora mismo existe en Pinillo Chico, pues no vamos a permitir que se pretenda simplemente llevar a parte del personal de Pinillo al nuevo centro de salud, desvistiendo a un santo para vestir a otro”.

Desde el PSOE recuerdan que el logro de tener por fin el centro de salud de La Florida "fue un trabajo arduo, con años de gestiones, donde es de justicia reconocer la implicación de los últimos delegados de Salud, como fueron Manuel Herrera y Miriam Alconchel, que cumplieron con el compromiso de la Junta de Andalucía para con El Puerto y sus vecinos".

Y llegados a este punto, el ex alcalde de la ciudad ha indicado que “confío en que, con lo poco que le queda por hacer al PP para que este centro sea una realidad, no pretenda hacerlo de mala manera y todo lo que se había trabajado hasta ahora por parte de los vecinos y de los gobiernos socialistas termine en lo que necesita El Puerto; esto es, un nuevo centro de salud que complemente a los ya existentes, no que venga a quitarle medios a los actuales”.