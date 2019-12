“Hola me llamo Inés. Tengo 24 años, y en mi caso he estado tres meses trabajando en Don Pistacho. Estoy muy orgullosa de mí. Nosotros podemos trabajar en cualquier sitio. Somos capaces de todo”.

Con esta declaraciones Inés -una de las usuaria de Afanas- arrancaba los aplauso de todas las personas que se encontraban hoy por la mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Generalmente, este tipo de muestras no suelen proliferar entre esas cuatro paredes. Más bien, las sesiones de la Corporación Municipal -da igual quien esté sentado en los sillones - siempre suelen estar marcadas por los gritos, quejas y descalificativos (tanto por parte del público como de los propios concejales). No obstante, esta vez ha sido distintos ya que los escaños no fueron ocupados por rostros familiares y enchaquetados. En su lugar, estuvieron presentes los usuarios de Afanas que tenían un objetivo muy claro: reiterar su valía ante la sociedad durante el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

La jornada de celebración comenzó por la mañana con una manifestación que recorrió las calles del centro. En ella participaron todos los usuarios de Afanas, quienes también estuvieron acompañados de los monitores, una charanga y de distintos personajes de animación. Todo ellos juntos -y repartiendo chapas- se aseguraban de que el resto del mundo conociera el lema bajo el que han trabajado este año: ‘Contigo soy más capaz’.

La manifestación finalizó en la plaza Isaac Peral. Desde allí, una representación del grupo entró en el Ayuntamiento para ser recibido por el alcalde , Germán Beardo y por María del Carmen Lara, concejala de Servicios Sociales, Familia e Igualdad. No obstante, esta no ha sido la única representación política, ya que en la sala se han dejado ver también a una representación de todos los partidos políticos como Carmen Ojeda, Víctor Raposo, María Eugenia Lara y Enrique Báez (PSOE), Alejandro Gutiérrez (Adelante), Curro Martínez (Ciudadanos), Javier Botella (Unión Portuense) y Juan Carlos Sanz (Vox).

Sin embargo esta vez todos ellos, incluso el alcalde, permanecieron en un segundo plano y -exceptuando una breve intervención de la concejala- cedieron el turno de palabra a los verdaderos protagonistas. “Como sabéis, hoy celebramos este día. A mí no me gusta mucho, pero bueno. No hay más remedio que hacerlo; pero vamos a hacerlo con alegría” explicó justo al inicio de la sesión Antonia García Morales (presidenta de la asociación) haciendo gala de la espontaneidad que tanto la caracteriza. Esta actividad, donde han participado 24 chicos y chicas, se ha celebrado por segundo año consecutivo.

unque su objetivo era el mismo que la otra vez, en esta ocasión se ha desarrollado con un matiz mucho más personal y cercano gracias a los testimonios que los chicos y chicas han contado en primera persona. “Somos personas con discapacidad intelectual. Necesitamos ayuda. Pero nos gustaría que recordaras algo: nuestras limitaciones existen en función del apoyo que tú nos prestes”, leía Jara durante la primera intervención desde su silla de ruedas. “Cuántas más barreras elimines tú, menos barreras tendré yo. Te necesito. Tú eres importante para mí. Contigo soy capaz de todo”.

“Tengo 30 años. He trabajado en la bodega. Pero a la hora de encontrar un nuevo trabajo, me ponen muchas pegas. Incluso echo currículums fuera de El Puerto, pero siempre me dicen que ya me llamarán”, explicó. “Siempre repiten que no valgo. !Pero yo se que sí valgo y consigo todo lo que me propongo!”.

La sesión finalizó con la intervención de Germán Beardo. “Vuestra asociación cambia vidas: la de los usuarios y la de sus familias. Eso merece nuestro más sincero reconocimiento”, aseguraba Beardo. “En muchas ocasiones nosotros somos también discapacitados emocionales. Pero os aseguro que para el resto, al igual que a vosotros, también hay cosas que nos cuesta trabajo aprender”.